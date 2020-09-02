«Мельница» завершила запись нового альбома «Манускрипт»

Над альбомом группа впервые работала на «Мосфильме». В течение трех дней во Второй музыкальной студии проводилась запись альбома «Манускрипт», состоящего из девяти композиций. Он станет восьмым студийным альбомом «Мельницы».



«Мельница» на студии

«Альбом будет абсолютно новым, никак не связанным с материалом наших предыдущих пластинок. Если можно так сказать, это уже не «космические исследования», а скорее, исторические, даже в некотором роде археологические. Альбом называется «Манускрипт», а главная песня – «Рукописи»: такая игра слов у меня получилась», – рассказала Наталья О`Шей, известная под творческим псевдонимом Хелависа.

По ее словам, в основе сюжетов для песен лежат конкретные события из антично-ближневосточной истории.

«Два текста я написала совместно с Ольгой Лишиной – моим постоянным соавтором. Композитором и аранжировщиком вновь стал Сергей Вишняков. Как обычно, я работаю с двумя постоянными соавторами, они понимают меня с полуслова. Но общая концепция альбома придумана мной. Альбом получился достаточно «активный», в нем много «темповых», ритмичных песен. Когда мы записывали барабанные партии, то с удивлением для себя отметили, что у нас есть очень быстрые композиции. Наши слушатели смогут «попрыгать» под них на концертах. Это не характерно для нашего творчества, раньше такого не было. С другой стороны, звучание альбома очень воздушное. У нас задействовано много струнных инструментов: струнный квартет, несколько акустических гитар, флейты и арфа. Такое сочетание создает ощущение полета, получился воздушный и теплый по звучанию альбом», – добавила Наталья О`Шей.

Работа над материалом для нового альбома началась прошлой осенью. К началу марта коллектив подготовил пять песен.

«Потом случилось то, что случилось. Удивительным образом во время самоизоляции у нас «дописался» весь остальной материал альбома. Поскольку мы все сидели дома, ничего не оставалось, кроме как направлять свои эмоции в создание песен. Мы всю весну отправляли друг другу файлы с демоверсиями песен, определяли темп композицией, выверяли звучание. Каждый занимался у себя дома, в итоге мы собрали все партии воедино. В августе стало понятно, что ограничения на работу в студии сняты. Мы немедленно позвонили звукорежиссеру Борису Истомину и сказали, что нужно срочно писать альбом. В альбоме часто звучит фраза «мне нужно», он очень ассертивный. Лирическая героиня альбома – уверенная в себе женщина. Она поет: «Мне нужен снег», «мне нужен грифон», «мне нужен орел». А здесь я с такой же уверенностью говорила, что нам нужен альбом. Тогда Борис предложил нам записываться в студии на «Мосфильме», и вот мы здесь. Нам очень нравится экспериментировать со звуком в зависимости от акустических особенностей студии: здесь звучание инструментов приобретает новую окраску».

На «Мосфильме» музыканты группы «Мельница» записали барабаны, акустическую гитару и арфу:

«Мы пришли на студию хорошо подготовленными и знающими материал, так как все это время репетировали дома. У нас были составлены мультитреки. Сейчас мы, грубо говоря, поверх каждой черновой дорожки записывали чистовую».

Дата выхода альбома зависит то того, когда будет вновь разрешена концертная деятельность:

«Конечно, имеет смысл выпустить альбом на цифровых площадках, чтобы люди успели познакомиться с музыкальным материалом в Интернете до презентации и во время концертов уже могли подпевать. Нельзя сразу на презентации альбома давать много нового, незнакомого для слушателей материала. Мы так делать не будем. С другой стороны, сильно затягивать выход альбома и начало презентации тоже не стоит. Если мы поймем, что концерты не возобновятся до нового года, то придется выпускать альбом ближе к Рождеству. Если же концерты возобновятся с ноября, то выпустим диск в конце октября, на Хэллоуин. Я думаю, что к этому моменту все уже будет готово, нам нравится выпускать альбомы в значимые даты. У нас будет интересное визуальное оформление, сейчас художница работает над иллюстрациями к буклету. Также совместно с художником по анимации она создает концертные видео для песен, эти ролики будут проецироваться за нашими спинами во время выступлений».

Гитарист Сергей Вишняков раскрыл дополнительные подробности.

«За 7 дней мы успели довольно много: записали барабаны, акустическую гитару, арфу, вокал, все духовые, электрогитару и струнный квартет. Да, именно в этой последовательности. Главной нашей задачей - было успеть записать Наталью до её отъезда в Тель-Авив. Но, поскольку мы везде шли с опережением графика, уже на третий день мы приступили к записи вокала и арфы. Первые три сессии мы провели во 2-й Тон-студии на Мосфильме. Мы хотели сходить на Мосфильм в целях обретения нового опыта. И также нам хотелось немного отдохнуть от студии Винтаж, куда мы ходим уже практически как к себе домой. Там мы записывали альбомы «Алхимия» и «Химера», там снимали Live-видео «Мельница 2.0 (Vintage Sessions)». В общем, хотелось попробовать что-то новое. Поэтому, когда Борис Истомин предложил попробовать студию на Мосфильме, мы с радостью согласились, так как много о ней слышали, а наши Димы даже периодически на ней пишутся.

Мы планировали 2 дня отвести под запись барабанов, а на 3-й продолжить заниматься акустической гитарой. Но Дмитрий Анатольевич сразу установил рекордный темп записи - барабаны были записаны за одну сессию! Конечно, хотелось соответствовать, поэтому на следующий день я записал практически всю акустическую гитару, оставалась только 12-струнка в одну песню, но у меня в тот день её с собой не было. На 3-й день мы добили 12-струнку и приступили к записи арфы, и даже успели зацепить кусочек вокала.

На Мосфильме нам понравилось (особенно столовая). Немного неудобно, что акустические комнаты находятся на 3-м этаже, а аппаратная - на 1-м. Зато там есть большие экраны, на которых можно видеть музыкантов. Барабаны, акустика и арфа хорошо записались. Комнаты в Тон-студии небольшие, поэтому на запись также попадают многочисленные отражения от стен, нам это нравится, звук сразу получается более объемный, не такой сухой как на Винтаже. Мы поосторожничали и взяли всего 3 сессии на Мосфильме, а дальше переместились на наш родной Винтаж, но очень вероятно, что следующую пластинку может будем писать на Мосфильме в полном объёме.

На Винтаже мы дописали вокал, попутно вставляя сессии духовых, чтобы голос мог отдыхать. Дима очень быстро все записывает. Боря шутил, что в принципе он мог бы всё сыграть с первого дубля и пойти домой, но практика записи заставляет делать дубли. Надо заметить, что на этой пластинке Дима очень здорово сочинял свои партии, и, хочется надеятся, мы все научились лучше слышать друг друга, подстраиваться друг под друга. Наш любимец с Натальей - это, пожалуй, лоу-висл - так здорово Дима с ним освоился. А ещё есть офигенное огненное флейтовое соло пока не скажем в какой песне;)

Электрогитару писали довольно интересно. Мне захотелось притащить свой Fractal, через который я записывал все партии на демо. В результате мы писали и живые усилители, и Fractal, и линейный сигнал гитары для последующего возможного реампинга.

Помучил немного всех одним своим соло - никак оно не выходило, придумать-придумал, а играть ещё не научился. Но Борис был очень терпелив и участлив. Так что теперь могу хвастать, что играю 16-е в темпе 160, правда не долго;)

Последний день записи был для струнного квартета. Мы снова позвали замечательный Main Strings под управлением прекрасной Асии Абдрахмановой. Здорово они звучат и внимательно относятся к строю. Всегда так круто после сэмплов слышать живое звучание скрипок, альта и виолончели. Записали хорошо!

И напоследок хочется сказать, что мы, конечно, были безумно рады снова вернуться к работе, снова быть на студии, снова работать с нашим любимым звукорежиссёром Борисом Истоминым - это вообще отдельное удовольствие, кайф от его тонкого юмора до безусловного профессионализма. Так что теперь ждём сведения, может внесения ещё каких-то правок в песни, если это покажется необходимым.

Честно говоря, пока мы не знаем, когда выпустим пластинку. Дело в том, что из-за многочисленных переносов наших концертов у нас всё ещё много неотыгранных выступлений с программой «Мельница 2.0». И мы надеемся, что осенью уже сможем начать раздавать эти долги. А с выпуском альбома, конечно, хотелось бы сразу ехать с туром в его поддержку, то есть с его презентацией. Так что, чтобы не было путаницы, весьма вероятно, что выпуск альбома мы сместим на начало следующего года. Но пару синглов до этого вам обязательно покажем, и надеемся, что даже с видео!»