«Мельница» выпустила киноклип «Оберег»

«Песня “Оберег” прозвучит в фильме режиссера Аглаи Набатниковой “Девка-Баба”, который готовится к выходу в следующем сезоне. Аглая стала режиссером клипа и любезно предоставила для использования фрагменты фильма» – сообщается в комментарии к клипу.

Композиция «Оберег» в новом студийном альбоме «Мельницы» представлена в двух вариантах. В клипе использована акустическая версия произведения. Электрический вариант композиции можно послушать в альбоме.

Как рассказала Хелависа в эфире «Нашего Радио», соавтором текста песни выступил писатель-прозаик и сценарист Андрей Рубанов, чье творчество она очень любит:

«Перед нами стояла задача сделать, с одной стороны, «мельничную» песню, которая бы существовала как самостоятельное произведение, а с другой стороны, песню для титров кино, пересекающуюся с сюжетом и атмосферой фильма. Поэтому на альбоме у нас 2 версии трека — электроакустическая и «мельничная»».

Напомним, что релиз альбома «Символ Солнца», в который и вошла песня «Оберег», состоялся 20 октября 2023 года.