«Мельница» воссоздала свои концерты на «Live 25»

Альбом включает 25 живых версий песен из разных альбомов группы.

Материал был записан на концертах сразу нескольких туров «Мельницы». В основу альбома легли записи с выступлений в Красноярске (11 января 2020), Санкт-Петербурге (14 мая 2022 и 2 июня 2023), Нижнем Новгороде (17 апреля 2023), Москве (19 января 2024) и Зеленограде (2 марта 2024). Помимо цифровой версии, релиз выйдет и на CD.

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Мельница

«Это эффект живого концерта, который будет доступен по всему миру, даже в тех локациях, куда мы не можем доехать. Нам самим было интересно собрать двадцать пять треков на наше двадцатипятилетие и посмотреть, как старые песни дружат с новыми в трек-листе. И еще - последовательность песен мы составляли именно как если бы это действительно был концерт, а не по принципу сборника», – говорит Хелависа.