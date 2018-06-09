Хелависа выпустит клип «Кракатук» в день рождения

Хелависа рассказала о том, как идет съемочный процесс.



Хелависа

«Мы снимаем клип на песни «Кракатук», это композиция с моей последней сольной пластинки «Люцефераза». Снимает этот клип режиссер Саша Карпов, который с нами работал на съемках видео «Прощай». С ним работает вся его съемочная команда. Главные герои – это дети. Моя дочь Уна и мой крестный сын Глеб Пушкарев. Также у нас там есть лошади, волк, огонь, оружие. Готовое видео можно будет увидеть в мой день рождения, то есть, к 3 сентября мы ему выпустим», - пообещала НСН артистка.