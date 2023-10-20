«Мельница» выпустила альбом «Символ Солнца» со славянскими мотивами

В альбом, ставший девятым в дискографии группы, вошло 11 треков. Два из них – «Кащей» и «Сердце ястреба» - уже были выпущены в качестве синглов и клипов.

Солистка группы «Мельница» Наталья О'Шей называет новый релиз «оптимистической трагедией».

««Манускрипт» был во многом размышлением о тоске, разлуках и утратах. В «Символе Солнца» мы хотели сделать упор на активное превозмогание, борьбу и своего рода оптимистический фатализм. Возвращение из загадочного Леванта в родное славянское «логово змиево» (с), в семантическое поле ястребов и горлиц, царевичей и волков. Очень важная составляющая текстового корпуса как стихотворного сборника — скрытая ирония и самоирония, то есть то, чего нашей пафосной группе всегда не хватало», - говорит Хелависа.



Мельница

«От нас давно ждали «славянских мотивов», и можно сказать, что в новом материале мы осторожно топчем и эту поляну, практически ходим по углям», - рассказывает Хелависа.

В новом «славянском» альбоме, правда, не обошлось без уже традиционной джиги, отмечается на официальном сайте «Мельницы». Здесь к основным мельничным музыкальным инструментам присоединился фидл — средневековая народная «скрипка». В альбоме нашлось место и для электроники, и для струнного квартета. А еще в новых песнях активно используется многоголосие.

Традиционно в новом альбоме появились и новые лирические герои, в «Символе Солнца» их зовут Кащей и Василиса. К команде соавторов присоединился прозаик и сценарист Андрей Рубанов, написавший для нового альбома два текста.

Альбом был записан на студии Vintage Records при участии звукорежиссера и саунд-продюсера Бориса Истомина. Соавторами некоторых песен на альбоме стали поэт Ольга Лишина и прозаик и сценарист Андрей Рубанов. Оформление релиза — дизайн обложки, CD, буклета, а также видеоэкрана и даже барабанного пластика, который увидят зрители на концертах тура «Символ Солнца», создала художница Наталья Акимова.