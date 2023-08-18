Oyme и Хелависа выпустили необычный релиз «Путь один»

Oyme — один из флагманов мордовской культуры, включающей эрзянские и мокшанские напевы в современных поп-аранжировках с профессиональным многоголосием. Хелависа — флагман ирландско-шотландской культуры в рок-обработках. Встретились флагман с флагманом. Причем при весьма курьезных обстоятельствах, как вспоминает лидер группы Oyme Ежевика Спиркина.

«Хелавису читаю давно, нравится, моё. Однажды кто-то решил из региональных артистов поиграться с рекламой, и нагреться, и отхватить кусок славы на имени «Мельницы» и моём имени. Хелависа, кажется, разместила пост, или я об этом. Честно не помню. Ну, и мы закомментились. Это триггернуло. Списались в личке: «А давай дуэт? А, давай».



Oyme

Надо учесть, что у Oyme есть опыт дуэтов с мировыми звездами world-music Deep Forest (и даже совместные концерты в Москве, например). У «Мельницы» дуэтов вроде нет, но Хелависа много записывала дуэтов с российскими звездами уровня Андрея Князева или Романа Рябцева. В итоге выбирала Хелависа, а прислала подборку возможных песен для дуэта Ежевика.

«Песни на выбор предложила вначале я. И этого хватило. Само как-то логично пошло. Я после Deep Forest задумалась, с кем бы из российских музыкантов мне бы хотелось спеть. Ну, так чтобы самой в лучших смыслах было ажиотажно и с огнём. Я без личной живой заинтересованности ничего не делаю, поскольку именно это мой личный пинок вперёд», - рассказывает Ежевика.

«Давно хотела дуэта внутри российской этно-сцены. Песню предложила Ежевика, мы хотели вложить в нее и фолк, и современную поп-музыку», - говорит Хелависа.

Всего в макси-сингл вошло 4 песни. Кроме дуэта с Хелависой, тут есть «Частушки», «Tyushtya's song» и «Sense» с участием Владимира Осинского, продюсера Oyme и владельца студии, где все это записывалось.

«Дуэт, как и остальные песни записывались на студии Владимира Осинского. Никакой дистанционной записи не было. Честно говоря, путь дуэтной песни практически длиной с «Ойме». Если вести отсчёт от самой первой идеи о создании группы. Все треки записаны в разные годы. Снизу вверх по хронологии. Все в разной стилистике, однако объединенные этнической интонацией. Каждый трек имеет свою историю, свою эмоцию и фольклорные элементы: от инструментов до вокальных флажолетов. EP «Путь один» - путь становления Oyme. Дорога к основному своему стилю с характерной звуко-тембральной палитрой «Души» (так переводится название группы) под руководством музыкального продюсера Владимира Осинского», - рассказала Ежевика.

Что тут кажется не так? Да ничего. Дуэт Хелависы и Ежевики действительно мелодичен и лишен конкретной этнической привязки. Жужжащие ритм-гитары подтвердят. Там есть, что попеть, и обе певицы прекрасно справляются со сложнейшими фиоритурами, хотя и необычно слышать Ежевику сверху, а Хелавису снизу. Мне не хватает порывистости риффов в припеве, кажется, некоторая утрированная ритмичность тут точно не помешала бы.

«Частушки», которые точно «русские», как подчеркивается в тексте, - ну просто прекрасны. В смысле, что сами-то частушки привычны, а вот аранжировки к ним — шедевральны. Тут и ломаный ритм, и свистелки-свиристелки на месте. И этот гулкий 808 бас — ему тут нашлось применение, как надо.

«Тюшитя» - распевная балладная песня, разложенная на изрядное многоголосие, благо, Oyme это умеет. Не хит, но поймайте кайф от этого самого многоголосия, если есть слух.

Sense – самое странное, что тут есть. Степные напевы, world-music, очень сладкоголосо, - но без кульминации, без припева. «Что вижу, то пою». Это красиво, но бессмысленно, разве что для саундтреков фильмов может пригодиться.

В целом, это один из самых заметных этно-релизов этого года, бедноватого на эффектные записи. И не последний, кажется. Ежевика рассказала, что у нее готов двойной альбом, и он уже готов, но его выход задерживается по техническим причинам.

«Большой двойной альбом «Oyme» (23 трека) на базе традиций эрзян и мокшан готовится к выпуску в 2024 году», - объявила Ежевика.

Гуру КЕН