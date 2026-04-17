Светлана Сурганова спела Баратынского под этнику

В новой композиции Светлана Сурганова обращается к стихотворению Евгения Баратынского «В небе нашем исчезает», превращая его в письмо, полное любви и обращённое в бесконечность простой истиной: на Родине всегда помнят и ждут.

Музыкально трек стал экспериментом: dark synthwave сочетается с этническими мотивами. Гитарные партии юного музыканта Серафима Луканова переплетаются с флейтовыми линиями Романа Квачева, а вокальная подача отсылает к звучанию русского севера, его глубинки.



««Переходная звезда» — история о небе и доме, о надежде на возвращение и смелости говорить о ней», - говорит Светлана Сурганова.