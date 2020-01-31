Светлана Сурганова спела о большой воде внутри нас

Юбилей обязывает петь все свои главные хиты. И этот фактор значительно повлиял на общее качество материала — нет слабых песен, продумана драматургия, отлично поставлен свет и видеоряд. Хотя Светлана Сурганова — редкий гость в чартах и хит-парадах, ее The Best вполне себе тянет на полноценный концерт, что и доказал концерт в Витебске.

