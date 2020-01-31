Светлана Сурганова спела о большой воде внутри нас

Релиз композиции состоялся на «Студии Союз».
- У меня возник образ реки. Переменчивой, разной от истока к устью. Бурной и быстрой, спокойной и полноводной, с мелями и водоворотами, - рассказывает солистка коллектива Светлана Сурганова о своей новой работе. - Но, конечно, в первую очередь я думала не о реке, а о человеческой судьбе, в том числе своей, о человеческом характере. Наша новая песня «Река» — о течении судеб, о подводных камнях в отношениях, о потоке чувств между людьми. О большой воде, живущей в каждом из нас.
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