Светлана Сурганова зарядила Витебск энергией

Юбилей обязывает петь все свои главные хиты. И этот фактор значительно повлиял на общее качество материала — нет слабых песен, продумана драматургия, отлично поставлен свет и видеоряд. Хотя Светлана Сурганова — редкий гость в чартах и хит-парадах, ее The Best вполне себе тянет на полноценный концерт, что и доказал концерт в Витебске.



«Сурганова и оркестр» на «Славянском Базаре 2019»

В наполненном до отказа КЗ «Витебск» Сурганову встретил довольно многочисленный фан-клуб с внушительным ассортиментом баннеров и иного реквизита для махания в нужных местах. Сцена быстро стала заполняться букетами и разногабаритными подарками. Сурганова блаженно улыбалась, и наверняка была довольна таким восторженным приемом публики.



Зрители на концерте

И было за что радоваться публике. От Сургановой исходит мощная энергетика, волнами льющаяся в зал, зажигающая глаза у зрителей и особенно зрительниц. По-прежнему чист ее верхний регистр, а в середине и низу она предпочитает петь фирменным чуть сдавленным в горле тембром. Импровизации сочетаются с продуманными жестами и почти хореографией. Отлично работает ритм-секция. От русского рока почти ничего и не осталось, теперь это мощная живая поп-музыка. Даже не слишком убедительные песни в этих аранжировках звучат уверенно и танцевально. К собственной скрипачке в Витебске добавился еще струнный квартет из молодых музыкантов, а когда сама Сурганова брала в руки скрипку, на сцене получался полноценный секстет. И во многих песнях большее количество струнных было явно уместно.

Сурганова начала с Intro, а затем пошли лучшие песни - «Гонки», «Неужели не я» (на стихи Бродского), «Путник милый», «Белые люди», «Осеннее шоссе», «Другой дороги нет», «#МируМир»… Живое исполнение новой песни «Привыкай» показало, что она может надеяться превратиться в хит. И далее шансоновая «Фурия» (перед ней Сурганова сообщила что нет злых женщин, а есть недолюбленные), «Нас единицы», «Апрельская», «Весна», «7 городов», «Мир-лабиринт», «Воздух». На десерт — диско-пляски под кавер песни Nautilus Pompilius «Золотое пятно» и неизбежный «Мураками».



Светлана Сурганова. Фото Лилии Шарловской

Стоит отметить, что в начале концерта звукачи не смогли отстроить микрофон Сургановой, и навесили на него столько обработок, что ни слова было не разобрать. А тексты для этих песен чрезвычайно важны. Впрочем, где-то к середине концерта неполадки с микрофоном удалось устранить.

А еще через пару часов после окончания Светлана Сурганова спела еще и на большой фестивальной сцене песню «Мир-лабиринт» на церемонии закрытия фестиваля «Славянский Базар». Ее покажут по телеканалу «Россия-1».

Гуру КЕН

Фото: Лилия ШАРЛОВСКАЯ и автор