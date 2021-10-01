Светлана Сурганова выпустила «Завтра»

Группа подводит черту под двухлетней историей, и одновременно открывает новую страницу своего творчества: в свет вышла пластинка «Завтра», которая стала второй частью нового альбома коллектива. Более жёсткая и брутальная, чем первая, она словно каркас, без которого не бывает идеальной формы.

Двойной альбом «Все будет. Завтра» – больше, чем просто пластинка: такого ещё не было ни в российской, ни в зарубежной музыке. Состоящий из двух частей-противоречий, он выходит за рамки жанров, стилей и форматов. А потому – ещё точнее отражает портрет группы «Сурганова и Оркестр», всегда узнаваемой, но ни на кого не похожей.



Светлана Сурганова

В альбом вошли два фита с Настей Полевой - «Трюкачи» и «Завтра».

«У Сургановой словно иссяк источник тем. Она будто по энциклопедии перебирает темы. А это не трогает. Надо брать интервал на концертные штуки, там она гораздо эмоциональнее и понятнее. Но как альбом тут все непонятно. - певица анемична, аранжировки максимально формальны, соло тоже формальны. Кажется, Сурганова утратила контроль над группой. Эмоций вообще нет, и это самое странное», - говорит музыкальный критик Гуру Кен.