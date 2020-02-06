Светлана Сурганова выпустила автобиографию

Книга, получившая название «Все сначала!», поступила в продажу в цифровом виде, а позже выйдет и в бумажном.

"Моя книга раскрыта всем ветрам и всем глазам, Нет здесь злого умысла, в ней — душа моя, любовь и мысли..."

Как сообщает инстаграм Светланы Сургановой, это не просто собрание фактов и событий, но очень откровенный разговор певицы с самой собой. В автобиографии Светлана откровенно рассказывает о семье, ставшей для нее родной в самом начале жизни, годах бурной юности, личных и творческих поисках, поражениях и победах. Спустя 17 лет с момента рождения группы «Сурганова и оркестр», Светлана все же отвечает на вопрос, кто стал причиной появления коллектива, и рассказывает правду о том, почему распался их дуэт с Дианой Арбениной в группе «Ночные Снайперы».

В основу книги легли дневники певицы, которые Светлана Сурганова ведёт более 30 лет. В них она описала самых дорогих ей людей, трагические события, знаковые знакомства и историю первой любви.

Пресс-конференция, посвященная выходу первой автобиографии Светланы Сургановой, состоится в пресс-центре ТАСС 11 февраля 2020 года. На ней лидер группы «Сурганова и оркестр» расскажет о работе над книгой, формате цифровой автобиографии, поделится воспоминаниями из прошлого и планами на будущее, раскроет личные подробности и покажет семейные фотографии. Кроме того, певица объяснит, почему она впервые решилась опубликовать личные дневники, которые ведет более 30 лет.