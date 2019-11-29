«Сурганова и оркестр» выпустила свой юбилейный концерт альбомом

Релиз выпущен на лейбле «Студия Союз». Основу релиза составило празднование 15-летия коллектива, которое проходило на сцене Crocus City Hall 1 декабря 2018 года.

В пластинку вошло 32 трека, включая инструментальное интро, в живом исполнении из разных альбомов «Сургановой и оркестра». В будущем планируется издать видео-версию этого концерта.



ТЕКСТ

В настоящее время «Сурганова и оркестр» находится в туре «На контрасте». В Москве коллектив выступит 8 декабря в Crocus City Hall, а в Санкт-Петербурге 14 декабря в клубе «A2 Green Concert».