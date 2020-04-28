Светлана Сурганова выложила свой спектакль «Отношения»

Авторский поэтический спектакль Светланы Сургановой «Отношения» был представлен публике зимой 2015 года. Премьера состоялась на сцене БДТ имени Товстоногова, сообщает reproduktor.net.

Главная героиня спектакля – сама Светлана. Она здесь и актриса, и чтец авторского текста, и дирижер камерного оркестра. Также в спектакле заняты Кира Левина, читающая стихи зарубежных авторов на языке оригинала, и Елена Русина, сыгравшая роль силуэта за ширмой, олицетворяющего альтер-эго автора.



Светлана Сурганова

Интернет-премьера спектакля приурочена к 17-летию группы «Сурганова и Оркестр». Коллектив планировал отпраздновать день рождения традиционными концертами, но из-за эпидемии коронавируса планы пришлось изменить.