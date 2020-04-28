Светлана Сурганова выложила свой спектакль «Отношения»

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Светлана Сурганова опубликовала видеозапись спектакля «Отношения» (смотреть видео).

Авторский поэтический спектакль Светланы Сургановой «Отношения» был представлен публике зимой 2015 года. Премьера состоялась на сцене БДТ имени Товстоногова, сообщает reproduktor.net.

Главная героиня спектакля – сама Светлана. Она здесь и актриса, и чтец авторского текста, и дирижер камерного оркестра. Также в спектакле заняты Кира Левина, читающая стихи зарубежных авторов на языке оригинала, и Елена Русина, сыгравшая роль силуэта за ширмой, олицетворяющего альтер-эго автора.

Светлана Сурганова
Светлана Сурганова

Интернет-премьера спектакля приурочена к 17-летию группы «Сурганова и Оркестр». Коллектив планировал отпраздновать день рождения традиционными концертами, но из-за эпидемии коронавируса планы пришлось изменить.

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