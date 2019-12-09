Светлана Сурганова нашла место для света в темноте

Сняла клип режиссер Ирина Миронова. Действие музыкального видео происходит в необозначенной точке за городом. Там героиня встречает мальчика, но не может понять кто он – реальный человек или плод её воображения.

Клип на песню "Да будет свет" — больше, чем просто личная история. Это настоящее откровение — о любви и потере, о хрупкости и скоротечности счастья, о всепоглощающей нежности и такой же необъятной тоске. И о том, что даже в беспросветной темноте всегда есть место для света. Действие клипа проходит далеко за городом, в магической точке N, где на пустынной дороге героиня неожиданно встречает мальчика. Кто он — настоящий человек или плод ее воображения? Откуда появился и куда в итоге уйдет? По большому счету, ей это неинтересно — здесь и сейчас, вдвоем, они счастливы.



Светлана Сурганова

Напомним, что премьера самой песни состоялась в конце ноября текущего года.