Ариана Гранде стала привидением в хоррор-клипе

Главные роли в 5-минутном фильме ужасов режиссёра Кристиана Бреслауэра исполнили сама певица и актер Джастин Лонг («Крепкий орешек 4.0», «Орудия»). По сюжету герои Джастина убивает и закапывает ночью в лесу свою девушку (Гранде), но ее призрак начинает преследовать его буквально везде, что приводит к череде драматических событий с неожиданным финалом. Оператором стал Януш Каминский — любимый оператор Стивена Спилберга.
Кристиан Бреслауэр ранее снял короткометражку Brighter Days Ahead для прошлогоднего альбома певицы Eternal Sunshine.
«Какая же невероятная честь, что мне удалось поработать над этим клипом вместе с Янушем Камински! И, разумеется, с Кристианом Бреслауэром!», - отозвалась Ариана в соцсетях.
«Hate That I Made You Love Me» - это первый сингл с будущего альбома Гранде «Petal», релиз которого запланирован на 31 июля.
Кроме того, сегодня команда Арианы официально выпустила акапеллу и инструментальную версию сингла «Hate That I Made You Love Me».