Мэрайя Кэри с Арианой Гранде и Дженнифер Хадсон спели Oh Santa

В ролике трек в праздничной обстановке исполняют всевозможные звёзды, в том числе Райан Рейнольдс, Джон Траволта, Джеймс Корден, Джейми Фокс, Снуп Догг, Кэти Перри, Ариана Гранде, Руби Роуз, Хайди Клум, Ким Кардашьян, Сиара, Diplo, Флойд Майвейзер, Дженнифер Хадсон, Kenny G, Мисси Эллиотт, Томми Ли, Trevor Noah и многие другие. Они поют на фоне наряженных ёлочек, в красных колпаках и в импровизированные «микрофоны» в виде подарков, обнимая снеговиков и собак.

