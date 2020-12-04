Мэрайя Кэри с Арианой Гранде и Дженнифер Хадсон спели Oh Santa

Видео стало частью рождественского спецвыпуска шоу "Магическое Рождество" Мэрайи Кэри на платформе Apple TV+.
«Я так рада поделиться с вами этим поистине волшебным музыкальным событием и надеюсь, что оно принесет вам радость, смех и столь необходимое праздничное настроение!», - говорит Мэрайя Кэри.
Отметим, что Мэрайя Кэри - самая рождественская певица в мире. Ее песня All I Want For Christmas Is You до сих пор бьет рекорды по прослушиваниям в рождественские дни, и приносит певице, по подсчетам экспертам, около 3 миллионов долларов каждое Рождество.
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