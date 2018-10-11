Mariah Carey выпустила клип «With You»

Черно-белое видео снималось в Лос-Анджелесе 16 и 17 сентября на Голливудском бульваре и в знаменитом особняке. Момент съемок клипа, когда Кэри ездила на автомобиле, собрал толпу поклонников певицы на Голливудском бульваре. Из-за этого пришлось привлечь полицию, чтобы обеспечить безопасность певицы.

«With You» стал первым официальным синглом будущего альбома, однако, 15 сентября певица выпустила еще один трек «GTFO».

«Я хотела, чтобы мои поклонники услышали, что все не так серьезно», - сказала Кэри, объясняя, почему она выпустила «GTFO» перед «With You».

«Мне было так весело работать над этим альбом, - добавила она, - и я хотела, чтобы чувствовался этот беззаботный дух».

15-й студийный альбом Кери выйдет в этом году, дата релиза пока не объявлена.