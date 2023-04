Альбом Мадонны Like A Virgin и All I Want for Christmas Is You Мэрайи Кэри стали нацдостоянием США

Национальным достоянием страны также признали рождественский хит All I Want for Christmas Is You от Мэрайи Кэри, песню Дэдди Янки Gasolina, заглавную тему из видеоигры Super Mario Bros., «Imagine» Джона Леннона, «Sweet Dreams (Are Made of This)» Eurythmics, «Stairway to Heaven» Led Zeppelin и «Flashdance… What a Feeling» Ирен Кара, «Take Me Home, Country Roads» Джона Денвера и другие композиции. Новое поступление включает в себя 25 треков.



Madonna

Последние выборки охватывают период с 1908 по 2012 год, и количество наименований в реестре достигло 625. Коллекция звуковых записей национальной библиотеки включает почти четыре миллиона единиц хранения.

Песни и альбомы, которые являются «культурно, исторически или эстетически значимыми» — которым также не менее 10 лет — имеют право на внесение в Национальный реестр звукозаписей.

Другие новые подборки включают The Police Synchronicity, The Four Seasons «Sherry», Queen Latifah All Hail the Queen и TheVery First Mariachi Recordings Куартето Кокуленсе.

«Национальный реестр звукозаписи сохраняет нашу историю посредством записанного звука и отражает разнообразную культуру нашей страны, — говорится в заявлении Хейдена. - Национальная библиотека гордится тем, что помогает обеспечить сохранение этих записей для будущих поколений, и мы приветствуем мнение общественности о том, какие песни, речи, подкасты или записанные звуки мы должны сохранить дальше. В этом году мы получили более 1100 публичных номинаций на записи для добавления в реестр».