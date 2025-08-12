Тейлор Свифт анонсирует новый альбом The Life of a Showgirl

Свифт известна тем, что делает намёки и подсказки своим поклонникам перед анонсами, и этот случай не стал исключением. В понедельник вечером на её сайте появился обратный отсчёт до полуночи 12 августа по восточному времени, превратившийся в сверкающий оранжевый цвет.

В соцсетях Taylor Nation — подразделение официальной маркетинговой команды Свифт — опубликована подборка из 12 фотографий с тура Eras Tour, подписанная: «Вспоминаю, как она сказала: «Увидимся в следующей эре…»»



Taylor Nation

Также было объявлено, что Свифт появится в подкасте своего партнёра Трэвиса Келси «New Heights». Внимательные поклонники Свифт заметили, что силуэт Свифт был взят из её выступления на шоу Variety Directors on Directors, премьера которого состоялась 12 декабря 2022 года. Запись Variety была связана с фильмом «All Too Well: The Short Film», который вышел 12 ноября 2021 года.

В 00:12 сайт Свифт ненадолго завис, но затем снова появился с скудной информацией о альбоме «The Life of a Showgirl». Дата выхода альбома пока не подтверждена. На сайте Свифт указано, что он выйдет до 13 октября, с оговоркой: «Это не дата выхода, официальная дата выхода будет объявлена последующими дополнениями».

Подкаст New Heights позже опубликовал видеозапись выступления Свифт, где она открывает портфель и достаёт оттуда размытую виниловую пластинку. «Это мой новый альбом The Life of a Showgirl», — сказала она.

Taylor Swift также создала плейлист для «The Life of a Showgirl», куда вошли только песни, спродюсированные Max Martin и Shellback. Вероятно, они станут продюсерами всей пластинки. В последний раз они работали вместе над «reputation» в 2017 году. Все 22 трека — это песни из ее прошлого каталога, спродюсированные двумя студийными мастерами, с которыми она работала над альбомами Red, 1989 и Reputation, что породило предположения об участии дуэта в новой пластинке.

Jack Antonoff не будет участвовать в новом альбоме «The Life of a Showgirl».

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Также на пластинки ожидается коллаборация с Sabrina Carptener.

Обложка пластинки осталась неизвестной, и теперь на сайте Тейлора можно увидеть загадочную размытую оранжево-зеленую обложку, а также варианты приобретения альбома на CD, кассете и виниле.

Хотя само произведение искусства остается загадкой, вполне вероятно, что оранжевый цвет будет играть в нем важную роль, поскольку за спиной Тейлора на съемочной площадке New Heights находилось несколько книг с обложками этого оттенка, в том числе тома с работами художников-модернистов и неоэкспрессионистов Жана-Мишеля Баскии, Марка Шагала и Рут Асавы, а также художника-абстракциониста Марка Ротко. На заднем плане также можно было увидеть серебряный микрофон и футбольный мяч.

35-летняя певица входит в число самых продаваемых музыкантов мира, продав около 200 миллионов записей по всему миру и установив рекорд по количеству альбомов, занявших первое место в чартах США среди женщин. Её мировой тур Eras стал первым в истории туром стоимостью в миллиард долларов: за один день было продано 2,4 миллиона билетов, а выручка за 21 месяц превысила 2 миллиарда долларов. По оценкам Forbes, Свифт зарабатывала от 10 до 13 миллионов долларов за концерт.

Ее последний альбом The Tortured Poets Department 2024 года установил рекорд по количеству прослушиваний на Spotify — 300 миллионов за один день и 1 миллиард за пять — и сделал ее первым артистом в истории, занявшим 14 первых мест в чарте Billboard Hot 100.

В мае Свифт выкупила мастер-записи своих первых шести альбомов, впервые получив контроль над всем своим музыкальным каталогом. Певица подписала контракт со своим первым лейблом Big Machine в 2005 году, в возрасте 15 лет, передав им права на мастер-записи. В 2019 году глава лейбла Скотт Борчетта продал эти шесть альбомов музыкальному продюсеру Скутеру Брауну, который, в свою очередь, перепродал их частной инвестиционной компании Shamrock Capital, как сообщается, за 300 миллионов долларов.

Чтобы вернуть себе контроль над своим каталогом после продажи Брауну и обесценить свои инвестиции, Свифт приступила к проекту по перезаписи всех шести альбомов, переименовав каждый в «(Taylor's Version)» и добавив треки «From the Vault» из оригинальных сессий написания песен, которые не вошли в оригинальные альбомы.

«Я почти перестала верить, что это вообще когда-нибудь случится, после 20 лет, когда мне то морковка подбрасывали, то отнимали, — написала она в письме к поклонникам в мае, выкупив свой каталог у Shamrock Capital. - Но теперь всё это в прошлом. Вся музыка, которую я когда-либо создавала… теперь принадлежит… мне». «Reputation» и одноименный дебютный альбом Свифт 2006 года — единственные альбомы, которые не были перезаписаны, и фанаты годами гадают об их возможных датах релиза. Несмотря на то, что проект теперь фактически не нужен, вполне вероятно, что обе версии Тейлор все равно будут выпущены, поскольку Свифт остается одним из самых крупных и прибыльных музыкальных коллективов в истории музыки.