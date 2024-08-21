Тейлор Свифт показала закулисье в «I Can Do It With A Broken Heart»

Выходом клипа Тейлор Свифт отметила окончание своего мирового тура «Eras», финальный концерт которого состоялся на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 10 августа. Зрители этого шоу стали первыми, кто увидел клип: его показали на экране сразу после исполнения Тейлор финальной песни «Karma».

Клип на песню из последнего альбома Свифт «The Tortured Poets Department» составлен из закулисных и концертных съемок завершившегося тура. Из него можно узнать некоторые технические секреты шоу, увидеть репетиции и т.п. Например, можно узнать, куда именно Свифт в одном моменте «проваливалась» буквально сквозь пол.

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Taylor Swift

Тейлор Свифт планирует также выпустить документальный фильм об этих гастролях.

Теперь у певицы будет двухмесячный отпуск, после которого она покажет свои шоу в Северной Америке.