Тейлор Свифт выпустила альбом «The Life of a Showgirl»

В него вошли 12 песен, включая дуэт с Сабриной Карпентер на заглавном треке «The Life of a Showgirl». Примечательно, что это самый короткий альбом в дискографии Тейлор Свифт — его продолжительность составляет всего 41 минуту.

Несмотря на то что альбом был незаконно опубликован в интернете всего за сутки до официального релиза, преданные фанаты проявили исключительную поддержку артистке, призвав воздержаться от пиратского прослушивания и дождаться официального выхода пластинки.

Певица анонсировала альбом 12 августа в 12:12. Презентация состоялась в рамках подкаста ее жениха, игрока в американский футбол Трэвиса Келси «New Heights», где артистка впервые показала обложку альбома, украшенную сверкающими стразами.

Над «The Life of a Showgirl» Тейлор Свифт работала вместе с Максом Мартином и Shellback во время своего тура «The Eras Tour» по Европе. Они приложили руку к ее хитам «Shake It Off», «Blank Space», «I Knew You Were Trouble» и «Delicate». В альбоме также есть песня «Father Figure» с сэмплом из одноименного хита Джорджа Майкла. А первым синглом стала «The Fate of Ophelia». Этот релиз стал первым за многие годы, где не участвовал ее давний соавтор Джек Антонофф.

«Мы никогда раньше не делали альбом только втроем, без других соавторов, и это было похоже на то, как поймать молнию в бутылку, честно. Я сказала себе: хочу гордиться этой пластинкой так же, как Eras Tour, и по тем же причинам», — поделилась Свифт.

В Сети обсуждают «Actually Romantic» – ее посчитали диссом на Charli XCX. Во-первых, само название песни похоже на отсылку к «Everything is Romantic» Charli XCX с альбома «Brat» (2024). Во-вторых, на том же «Brat» был трек «Sympathy is a Knife», где Charli XCX предположительно говорит о Тейлор Свифт. Некоторые считают, что «Sympathy is a Knife» – не столько дисс, сколько признание собственной неуверенности. Поэтому не всем понятно, почему Свифт высказалась о Charli XCX – тем более, та выступала на разогреве у Свифт в 2018 году.



Taylor Swift

«The Life of a Showgirl» представляет собой смесь энергичных поп-композиций и глубоких эмоциональных треков, в которых Свифт делится как романтическими переживаниями, так и размышлениями об обратной стороне славы. Альбом уже воспринимается фанатами певицы как новый этап в ее творчестве, где классические поп-мелодии переплетаются с более зрелым и многослойным подходом к написанию песен. По словам артистки, она стремилась создать компактный проект с запоминающимися мелодиями и яркими текстами.

Альбом с минималистичными аранжировками, отсылающими к поп-музыке восьмидесятых (очень слышно «ABBA» в Opalite, как и интерполяция Джорджа Майкла в Father Figure), лирическую героиню которого можно назвать девушкой квотербека школьной команды. Она красива и успешна, ее жизнь — не без трудностей, в том числе вызванных популярностью, она с трудом верит людям, но целиком отдается новой любви, считая, что наконец нашла того самого.

За несколько дней до выхода её 12-го студийного альбома The Life of a Showgirl певица установила новый рекорд Spotify: более пяти миллионов pre-save (функции, позволяющей добавить музыку до официального релиза). Это первый случай в истории платформы, когда альбом достигает подобной отметки, и снова — благодаря Свифт, побившей собственное достижение с прошлогоднего The Tortured Poets Department.

Еще одним главным синглом альбома стала композиция «The Fate of Ophelia». Премьера клипа состоится в некоторых кинотеатрах 3 октября, а 5 октября видео будет доступно на всех видеоплатформах.

Сразу после релиза «The Life of a Showgirl» Тейлор Свифт обратилась к поклонникам со словами благодарности:

«Я невероятно горжусь тем, что делюсь с вами этим альбомом, который кажется абсолютно правильным. Бесконечное спасибо моим наставникам и друзьям Максу и Шеллбэку за помощь в создании этого автопортрета. Если вы думаете, что шоу было безумным, возможно, стоит заглянуть за кулисы...».

Предыдущий релиз Свифт «The Tortured Poets Department» стал самым продаваемым альбомом 2024 года, разойдясь тиражом более 2 млн копий за первую неделю.