Muse показал «Cryogen»

В прошлом году был выпущен трек «Unravelling» и в марте этого года - «Be With You».

«Cryogen» - олдскульный спейс-рок с отсылками к «Origin of Symmetry» и «Black Holes & Revelations». В своих текстах фронтмен Мэтт Беллами переносит свою душевную боль на апокалиптическое полотно:

«Конец зимы, она — Европа, я — сломанный пришелец / Сосульки пронзают мое сердце так жестоко и тихо / Одиночество, она оставила меня дрожащим в полярной пустыне / Дикая природа, я ломаюсь… Криоген, я больше никогда не смогу плакать / Криоген, я замерзаю».



Релиз «The Wow! Signal» состоится 26 июня. Согласно пресс-релизу, название «The Wow! Signal» (Вау!) взято из одной из самых захватывающих межзвездных загадок прошлого века — «мощного 72-секундного радиовсплеска, обнаруженного в 1977 году в созвездии Стрельца, с полосой пропускания и интенсивностью, которые указывали на возможное внеземное происхождение».

«Астроном, открывший аномалию, прославился тем, что обвел ставшую теперь культовой последовательность «6EQUJ5» и написал «ВАУ!» на распечатке рядом с ней, дав сигналу его название и закрепив его место в научной и поп-культурной истории», — добавлено в сообщении.

Говорят, что в этом альбоме исследуется «смесь космической тайны, экзистенциальной надежды и захватывающей возможности контакта с чем-то гораздо большим, чем мы сами».