Muse выпустили новый альбом «Will of the People» и клип

Это третья работа, спродюсированная группой самостоятельно. По словам музыкантов, лонгплей нельзя отнести к какому-то одному жанру.

По словам фронтмена группы Мэтта Беллами, своим появлением альбом частично обязан руководству Warner Bros., которое попросило группу выпустить пластинку лучших хитов. Вместо этого Muse решили записать альбом, в котором объединились бы все их предыдущие эксперименты. Запись проходила в Лондоне и Лос-Анджелесе.









Muse

Релиз альбома Muse решили сопроводить выходом клипа на последний сингл - «You Make Me Feel Like It’s Halloween». Режиссером музыкального видео стал Том Теллер. В клипе группа приглашает зрителей провести время в доме с привидениями и другими сверхъестественными сюрпризами. Ролик содержит отсылки к многим классическим фильмам ужасов, таким как «Сияние», «Пятница 13-е», «Крик», «Оно», «Полтергейст».