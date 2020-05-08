Лидер Muse спел светлую балладу о самоизоляции

«Эта песня отражает мое настроение и чувства, пока я нахожусь в закрытом состоянии, - объясняет Беллами. - Мне будто напомнили о том, что действительно важно в жизни, и я обнаружил растущий оптимизм, признательность и надежду на будущее».

"Tomorrow's World" состоит из драматические клавишных, струнных и пронзительного голос Беллами, а также налет классического саунда Muse, но без характерной игры на рок-гитарах.

Название трека заимствовано из телешоу Би-би-си, которое остается с Беллами с тех пор, как он впервые увидел его в детстве, в 1980-х годах.



Tomorrow's World

«Все это выглядит довольно мило, утешительно и наивно в ретроспективе и напоминает мне, что никто из нас никогда не знает, что нас ждет в будущем», - продолжает он.

Это всего лишь вторая сольная песня Беллами после «Pray (High Valyrian)», которая появилась в сборнике «Игра престолов».