Супергруппа Muse и Blur перепела «Isley Brothers»

Теперь новая супергруппа музыкантов называется Jaded Hearts Club Band. Также в состав группы вошли гитарист Джейми Дэвис и барабанщик Zutons Шон Пейн.



Jaded Hearts Club Band

Вчера группа выпустила первый сингл. Им стал кавер на хит 1962 года группы The Isley Brothers.

The Isley Brothers — ритм-энд-блюзовая формация, состоящая из пяти братьев. Они играют с 1954 года.

Мэтт Беллами сказал: «Я где-то недавно читал, что заставило меня смеяться, что рок - это новый джаз. Это становится эзотерическим жанром, но все еще имеет огромное историческое и культурное значение. Подобно джазу, который часто заново изобретает старые песни, The Jaded Hearts Club продолжает традицию того, как начинали такие группы, как The Beatles и The Stones, - находя отличные стандарты для соула и блюза и записывая их в более современном стиле».

Jaded Hearts Club Band собрались еще в 2017 и даже успели выступить на разогреве у Роджера Долтри.