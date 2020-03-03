Супергруппа Muse и Blur перепела «Isley Brothers»

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Мэттью Беллами (Muse), Грэм Коксон (Blur) и Майлз Кейн (Last Shadow Puppets) создали сайд-проект своих основных команд.

Теперь новая супергруппа музыкантов называется Jaded Hearts Club Band. Также в состав группы вошли гитарист Джейми Дэвис и барабанщик Zutons Шон Пейн.

Jaded Hearts Club Band
Jaded Hearts Club Band

Вчера группа выпустила первый сингл. Им стал кавер на хит 1962 года группы The Isley Brothers.

The Isley Brothers — ритм-энд-блюзовая формация, состоящая из пяти братьев. Они играют с 1954 года.

Мэтт Беллами сказал: «Я где-то недавно читал, что заставило меня смеяться, что рок - это новый джаз. Это становится эзотерическим жанром, но все еще имеет огромное историческое и культурное значение. Подобно джазу, который часто заново изобретает старые песни, The Jaded Hearts Club продолжает традицию того, как начинали такие группы, как The Beatles и The Stones, - находя отличные стандарты для соула и блюза и записывая их в более современном стиле».

Jaded Hearts Club Band собрались еще в 2017 и даже успели выступить на разогреве у Роджера Долтри.

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