Muse перепели балладу «Ghosts» с Милен Фармер

Песня исполняется на двух языках – английском и французском. Баллада под бесконечные фортепианные арпеджио рассказывает о горестном расставании с той, которую сильно любил и она казалась смыслом всей жизни.

Оригинальная версия «Ghosts (How Can I Move On)» вошла в последний студийный альбом Muse «Will Of The People», выпущенный 26 августа. Французский текст для дуэта написала сама Милен.



Muse

«Совсем недавно я ходила на концерт Muse, и это артисты, которых я считаю совершенно необыкновенными, захватывающими дух. Как не поддаться этой агрессивной и мощной меланхолии? Мэттью Беллами сделал мне огромный подарок — аккомпанировать ему в этой великолепной песне», - признается Фармер.

«Мы всегда думали, что эта песня и ее эмоции будут набирать обороты благодаря мощному женскому голосу. Мы рады поделиться «Ghosts» с такой невероятной артисткой и предложить новую версию нашим французским фанатам. Спасибо, Милен! Надеюсь, вам понравится», - восторженно говорит Мэттью Беллами.