Санкт-Петербургская консерватория возобновляет обучение и концерты

Здание вновь откроет двери для студентов 1 сентября, а в качестве концертной площадки готово возобновить работу уже этим летом.



Историческое здание Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова

«Реконструкция консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова началась ещё в 2015 году, но из‑за смены нескольких подрядчиков здание оказалось в аварийном состоянии. Если бы не прямое поручение Президента вмешаться в этот вопрос, мы бы просто могли потерять это красивейшее историческое здание. В 2021 году реализация проекта была передана компании “Единый заказчик в сфере строительства„. Очень большой и сложный проект реставрации объекта культурного наследия команда строителей, реставраторов, акустиков смогла завершить за три года – с существенным опережением установленных контрактом сроков. На сегодня уже получено разрешение на ввод в эксплуатацию. Фасадам и интерьерам здания вернули исторический облик. После реконструкции историческое здание первого музыкального вуза страны оснащено самыми современными технологиями для обучения музыке», – сказал Марат Хуснуллин.

Реконструкция и реставрация консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова велась в рамках комплексной госпрограммы «Строительство».

«У здания консерватории Санкт-Петербурга богатая история. Здесь в 1783 году Антонио Ринальди возвёл здание первого в России Каменного театра. Фрагменты стен и фундамента театра архитектор Владимир Николя использовал для строительства здания консерватории, которое открыли в 1896 году. В разное время здесь работали такие зодчие, как А.Кавос, Т.Бардт и Тома де Томон. Итогом масштабной реставрации стало возращение фасадам исторического светло-бежевого цвета, в результате научной реставрации домовой церкви возвращена утраченная в советское время роспись известных художников конца XIX века Андрея Рябушкина и Василия Беляева. Благодаря возведению новых куполов из стекла и авиационного алюминия полезная площадь консерватории увеличилась на 700 кв. м – до 31 864 кв. м», – отметил Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

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Летом 2025 года после полного завершения отделочных работ сотрудники консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова закончат подготовку помещений к возобновлению учебного процесса для студентов, завершат настройку исторических музыкальных инструментов, которые вернули в здание из реставрационных мастерских. Также будет настроен механизм немецкого органа конца XIX века в Малом зале имени Глазунова.

«Реконструкция и реставрация петербургской консерватории – это уникальный, невероятно сложный проект, где мы бережно соединили прошлое и будущее, строго следуя принципам Венецианской хартии – специалисты старались максимально использовать в работе материалы и технологии времени постройки здания. Удалось полностью восстановить звучание редких для сегодняшнего дня инструментов – фисгармоний, которые вновь зазвучат как новые. Всего около 1 тыс. уникальных экспонатов – от роялей и картин основателей консерватории до мебели. Все этапы проектирования, строительных работ и реставрации координировались с комитетом по охране памятников Санкт-Петербурга, по согласованию с учёным советом вуза историческое убранство в стилистике эпохи Возрождения возвращено интерьерам Большого зала консерватории», – подчеркнул генеральный директор ППК «Единый заказчик в сфере строительства» Карен Оганесян.

Ректор Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова Алексей Васильев отметил, что отреставрированное здание оснащено первоклассными технологиями, совершенствующими образовательный процесс.

«Большой зал имени Рубинштейна на 1100 человек оснащён технологиями переменной акустики, что позволит исполнять не только оперную и симфоническую музыку, но и сочинения самых разнообразных жанров, таких как джаз, мюзикл, рок. 40 классов консерватории оснащены новейшим оборудованием для записи и воспроизведения музыки, что даёт возможность профессорско-преподавательскому составу активно использовать цифровые технологии и современные стандарты преподавания», – сказал он.