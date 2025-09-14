Юрий Башмет сыграл концерт в честь Дня Москвы со звездами

Это случилось благодаря массе мероприятий в честь дня города. Форум «Территория будущего. Москва 2030», фестиваль «Культурный город», еще что-то. Но главное — концерт продолжил проект «Путь Чайковского», в рамках которого Башмет ездит по всем местам, где вообще бывал Чайковский. Понятно, что Москва — это то, где он не просто бывал, но жил, любил и обожал. А уж как любит Москву Башмет — говорить не надо.

Интересно, что солистами этого концерта стали победители и лауреаты московского знаменитого конкурса имени Чайковского: Александр Рамм, Альбина Шагимуратова, Николай Саченко и Дмитрий Маслеев. Вообще-то должен был играть Борис Березовский, но что-то не сложилось.



Юрий Башмет

«Я очень рад, что сегодня праздник, - говорит Юрий Башмет. - Наш проект «Путь Чайковского» пришел в Москву. Мы по всей стране это проводим, и это кульминация всего пути Чайковского, я считаю. Все мы — счастливые люди — потому что мы москвичи. Жить в Москве интересно и красиво. Я поздравляю всех москвичей и гостей Москвы с тем, что они могут наслаждаться красотой нашего города. А программа состоит только из Чайковского. Нет, это не означает, что в каждом городе по «Пути Чайковского» мы исполняем именно эти произведения. Где он родился — одно, в Волопаевске — другое. Конечно, мы исполним кантату «Москва», это чистый и настоящий Чайковский. А остальное — набор произведений Чайковского».

Концерт открыл Полонез из оперы «Евгений Онегин» в исполнении оркестра «Новая Россия», и это было эффектно и празднично. Надо упомянуть, что видеоэкраны Большого амфитеатра «Зарядья» транслировали виды Москвы разных лет, фотографии Чайковского и прочие красивости. Канал «Культура» еще и снимал сумасшедшей красивости виды около Кремля, и добавлял это в относительно прямую трансляцию.

Фрагмент статьи Лермонтова «Панорама Москвы» проникновенно прочитал Сергей Гармаш, добрые слова в адрес Москвы у него прозвучали искренне и как-то задушевно. Виолончелист Александр Рамм сыграл «Пеццо каприччиозо» сдержанно и одновременно страстно, как и полагается.

«Москва — мой любимый город. Я поездил по всем городам Земли, и могу сказать, что Москва — мой идеальный город. Чайковский, к сожалению, немного написал для виолончели, - но то, что написал, - это очень эмоциональная музыка. Чайковский — наше все. Более русского композитора — это еще поискать. Конечно, он представляет и Москву, и Россию. Мой любимый район — где я живу, это район Раменки. Недалеко от Главного здания МГУ, Воробьевы горы, красивое место, удобная транспортная доступность, роза ветров такая, что просто чистый воздух. И замечательные люди», - говорит Александр Рамм.

Фрагмент из «Евгения Онегина» прочитала актриса Полина Агуреева: «Москва, как много в этом звуке...». Романс «Горними тихо летела душа небесами» спела Альбина Шагимурадова с чудесной распевностью и кантиленой.



Альбина Шагимурадова

Стих Лермонтова «Москва, Москва!» прочитал Константин Хабенский торжественно и громогласно. Скрипач Николай Саченко нежно сыграл безукоризненно прекрасные «Мелодию» и «Вальс-скерцо», сыграв великолепную каденцию. Фрагмент из «Пиров» Баратынского прочитал Василий Бочкарев.



Николай Саченко

Первую часть Концерта №1 для фортепиано с оркестром сыграл Дмитрий Маслеев, и к нему никаких вопросов — блистательно, как всегда. А вот к оркестру вопросики есть. Все это лето «Новая Россия» играет Первый концерт регулярно с разными пианистами, да и с тем же Маслеевым. И вот же беда — на репетициях все идет прекрасно, но начинается концерт, и это злосчастное вступление духовых «Та-та-та-та!» звучит нечисто. Увы, так произошло и в этот раз. Ну какой-то заговор против оркестра, не иначе… И почему-то только вступление, в дальнейшем духовая секция звучит более-менее достойно.



Дмитрий Маслеев

Стихотворение А. Фатьянова «Над Москвой-рекой» прочитал Андрей Мерзликин.

Завершился концерт кантатой «Москва» в исполнении академической капеллы им. Юрлова, Анны Юркус и Игоря Головатенко. Многие говорят, что это сильно заказное во славу властей произведение Чайковского. Но поверьте, когда это исполняет оркестр и хор, - впечатление максимально сильное.

«Путь Чайковского» завершился в Москве, и это было на удивление эффектно.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Михаил БРАЦИЛО