Китайские профессоры сыграли эталонный концерт на фестивале Башмета

Судите сами. Солистка на пипе Лань Вэйвэй — профессор Центральной консерватории музыки в Китае, автор научных и критических статей о музыке в ведущих профильных изданиях. Солистка на гучжэне Лю Вэньцзя — доктор искусствоведения, профессор кафедры китайских музыкальных инструментов Уханьской консерватории. А вот взять пианиста Ань Тяньсюй — он же в 2019 году занял 4 место на нашем конкурсе им. Чайковского и единственный спецприз в номинации «фортепиано», удостоился добрых слов от Дениса Мацуева и стал самым титулованным китайцем на этом престижнейшем конкурсе. Флейтистка Чэнь Хунсюань — преподаватель кафедры народной музыки Шанхайской консерватории. Разве что юный виолончелист Мо Мо не преподает пока, но ему и некогда, он на расхват по всему миру, что в фильмах Чжан Имоу, что на лучших концертных площадках мира, к которым теперь прибавился фестиваль Башмета. И это не говоря о самом композиторе Цинь Вээньчэнь, он проректор и профессор композиции Центральной музыкальной консерватории в Пекине, и руководитель ансамбля Beijing contemporary soloists.



Композитор и руководитель ансамбля Beijing contemporary soloists Цинь Вэньчэнь

«Ансамбль появился в 2014 году. И его классический состав — три духовых, три струнных и фортепиано. Мы также сотрудничаем с приглашенными артистами. Наши восточные инструменты и западные инструменты — не просто 1+1, они хорошо сочетаются, и дают ощущение бесконечности. Ансамбль специализируется на исполнении современной академической музыки. Мы играем только современную музыку. Мне очень нравится тут в России, до Ярославля мы играли концерт в Москве. Системы музыкального образования России и Китая многое связывает, они разделяют одни и те же идеалы. Я сам вырос во Внутренней Монголии, регион очень живописный, и это во многом повлияло на мое восприятие музыки. Я часто использую такой музыкальный инструмент, как моринхур», - рассказал композитор и руководитель ансамбля Цинь Вэньчэнь.



Солистка на пипе Лань Вэйвэй — профессор Центральной консерватории музыки в Китае

По мне, вся древняя китайская музыка, к которой отсылает Цинь Вэньчэнь, относится к числу аутентичных звукоподражательских культур: стук капель дождя, шум ветра, шелест камней, шум реки, океанские волны, - музыкант должен максимально приблизиться к этому природному звуку, но найти свои уникальные исполнительские черты, чтобы считаться хорошим музыкантом. Цинь Вэньчэнь будто заставляет музыкантов обернуться к своим началам начал, но уже на другом уровне, - понимания, как это работает, виртуозности и максимального технического совершенства, используя аутентичные китайские инструменты вроде пипы или гучжэн.

Давно не приходилось слышать настолько совершенное исполнение китайской музыки. Что и неудивительно, учитывая «профессорский» состав участников. На пипе Лань Вэйвэй сыграла «Слова пипы» как восходящую линию движения от единичной капли воды от перемещения в реку, а затем в океан. У нас аналогом была бы Умка, которая на льдине летит неведомо куда. Потрясающая культура звука от Лань Вэйвэй — бесценна.



Солистка на гучжэне Лю Вэньцзя — доктор искусствоведения, профессор

«Тень солнца IX»- пьеса для гучжэня, что-то вроде наших гуслей, но будто технологичнее. Профессор Лю Вэньцзя так все расписала, - то биением пальцев по струнам, то смычком, - что это сияние и легкость ощущаются буквально физически. Пианист Ань Тяньсюй сыграл «Фантастический танец», написанный когда-то для первого Международного юношеского конкурса пианистов имени Рубинштейна (понятно, что в расчете на то, чтобы показать технику и виртуозность). Тяньсюй и показывает ее, со всеми этими терциями и уменьшенными квартами. С техникой проблем нет.



Пианист Ань Тяньсюй

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Самым, наверное, странным показалось для местных зрителей выступление чудесного виолончелиста Мо Мо с «ЯО». Настолько непривычным было звукоизвлечение китайца от привычной всем виолончели. Совсем непривычные тембры, стаккато и легато, - это точно виолончель? Произведение посвящено всем погибшим от коронавируса, и по сути это древняя погребальная песня. Прозвучало все это буквально феноменально, на всех этих древних интервалах и непривычных штрихах.



Виолончелист Мо Мо

Совершенно потрясла флейтистка Чэнь Хунсюань. Она сыграла на бамбуковой флейте ди, которую все знают начиная с фильмов про «Рэмбо», - «Оду бамбуковой флейте». Это было крайне экспрессивно, и я даже не подозревал, что такие звуки может издавать этот безобидный инструмент. Как у нее получались глиссандо на пару октав, я так и не понял, увы. А началось-то все с хокку поэта Цуй Лу эпохи Тан:



Флейтистка Чэнь Хунсюань

«Флейты зов уносят облака,

Словно речные потоки,

В каждом звуке свежести сполна,

В воздухе переливаются ноты».

Вот ровно все это и сыграла Чэнь Хунсюань. Только будто в десятикратном размере экспрессии. Она буквально изгибалась за каждым порывом страстей. Это было невероятно слышать.

Наконец, в финале профессор Лю Вэньцзя сыграла на гучжэне два воодушевляющих произведения «Молитвенные флаги на ветру» и «Псалмопение на ветру». Одно звучало будто в верхнем регистре, а другое — в нижнем. Но выяснилось, что у инструмента гучжэне тут случилась масштабная перестройка: слева от порожка вроде бы «Западный» звукоряд, а справа — традиционный строй тибетских лам. Так композитор Цинь Вэньчэнь воссоздает новые музыкальные пространства, не существующие в реальности. И это очень смело. Возможно, именно ради этого китайцы и приехали в Россию.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Михаил БРАЦИЛО