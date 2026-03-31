Юрий Башмет и ВЮСО выступят в Будапеште

Спустя 50 лет прославленный маэстро выйдет на сцену Венгерского государственного оперного театра вместе с молодыми одаренными музыкантами из России: уникальным коллективом – Всероссийским юношеским симфоническим оркестром, созданным им 14 лет назад. Этот коллектив является одним из самых значимых проектов по поддержке и развитию молодых талантов в России: музыканты в возрасте от 10 до 22 лет, представляющие самые разные города страны, проходят строгий отбор, прежде чем стать участниками оркестра.



Афиша

За годы своей существования Всероссийский юношеский симфонический оркестр покорил легендарные концертные залы мира: он выступал в венском Музикферайне, Берлинской филармонии, амстердамском Консертгебау, в миланском зале Sala Verdi, а также с большим успехом гастролировал в Пекине, Шанхае, Сингапуре, Абу-Даби и Дубае. Однако перед будапештской публикой этот коллектив предстанет впервые.

В программу концерта, объединяющую три столетия исключительно русского музыкального искусства, вошли как всемирно известные музыкальные шедевры, так и сочинения современного автора. Так, в начале вечера публике представят увертюру-фантазию «Ромео и Джульетта» и «Русский танец» из балета «Лебединое озеро» самого известного русского композитора в мире – Петра Ильича Чайковского. Солисткой «Русского танца» выступит знаменитая молодая скрипачка, в прошлом – участница Всероссийского юношеского симфонического оркестра, Валерия Абрамова. Далее прозвучит «Путеводитель по оркестру» современного композитора Кузьмы Бодрова – виртуозное произведение, написанное по заказу маэстро Юрия Башмета в 2018 году, которое является музыкальным гидом не только по симфоническому ансамблю, но по разным эпохам и стилям. Завершится вечер Пятой симфонией Шостаковича – одним из самых мощных симфонических произведений XX века.

Весь вечер за дирижерским пультом оркестра – маэстро Юрий Башмет.

Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета был создан в 2012 году. В первый состав оркестра вошло чуть больше 100 молодых музыкантов в возрасте от 10 до 22 лет из разных городов России. Оркестр формируется на основе Национального отбора, всероссийского конкурса исполнителей классической музыки уникального по своей идее и масштабам. Подобный Национальный отбор в оркестр проходит раз в 2 года. Национальный отбор в 2026 году стартует 10 апреля в Хабаровске.

Сама идея создания подобного оркестр, объединяющего лучших молодых музыкантов от 10 до 22 лет из самых разных городов России, была впервые реализована за всю историю России.

С 2012 года в прослушиваниях в оркестр приняло участие более 7000 молодых музыкантов из различных регионов России. Молодые музыканты, прошедшие школу ВЮСО, сейчас трудоустроены в ведущие симфонические оркестры России и приумножают лучшие культурные традиции России.