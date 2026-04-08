МГАСО сыграет именной абонемент с Иваном Никифорчиным

Вместе с МГАСО и Иваном Никифорчиным выступят солисты Иван Бессонов, Павел Милюков и Джордж Харлионо. Концерты пройдут 27 сентября и 11 ноября 2026 г. и 26 февраля 2027 г.
Абонемент № 33 «Московский государственный академический симфонический оркестр» уже в продаже на сайте Московской государственной академической филармонии.
Художественный руководитель МГАСО Иван Никифорчин:
«В сезоне 2026/2027 гг. Московская филармония представит именной абонемент МГАСО «Московский государственный академический симфонический оркестр» № 33. Абонемент будет для нас уникальным по подбору программ, по произведениям, которые мы исполним, по солистам, с которыми мы будем сотрудничать. Мне бы хотелось сделать особый акцент на том, что на открытии Абонемента 27 сентября мы исполним Третью симфонию Александра Скрябина. Для меня счастье, что вместе с МГАСО мы будем играть Скрябина. Это - настоящее погружение в бездну творческих мыслей и идей. 11 ноября МГАСО впервые выступит с Павлом Милюковым. В программе - Скрипичный концерт Иоганнеса Брамса.
Заключительным станет концерт с музыкой Отторино Респиги, Клода Дебюсси и Мориса Равеля в феврале 2027 г.. В этой невероятно колористичной, насыщенной программе многие из слушателей смогут открыть для себя что-то новое. Я сейчас перечислял наши концерты и вновь испытал потрясающие эмоции от того разнообразия и красок музыкальной палитры, имен солистов и концертных открытий, которые нам предстоят. Приходите, мы вас очень ждем!»