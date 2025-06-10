Концерт № 23 Моцарта и симфонию № 7 Брукнера сыграет МГАСО

В программе: два шедевра австрийских композиторов: Концерт № 23 Вольфганга Амадея Моцарта и Симфония № 7 Антона Брукнера.

Двадцать третий Концерт Моцарта входит в репертуар ведущих пианистов мира. Концерт был написан в 1786 г., за два месяца до премьеры оперы «Свадьба Фигаро», и входил в серию трёх абонементных концертов, исполнявшихся композитором в качестве солиста. Это произведение относится к пьесам, которые Моцарт особенно ценил и приберегал для себя или для исполнения, предназначенного для небольшого круга любителей и знатоков. Одна из величайших прелестей сочинения – лучезарное настроение и полная свобода от каких-либо шаблонов. Музыковеды считают, что в произведениях 1780-х гг. Моцарт хотел проверить насколько характер светской музыки допускает объединение с субъективными ощущениями творца. Концерты Моцарта стали шедеврами, в которых публика и солист принимают равное участие. Светские впечатления слушателей и собственные творческие переживания исполнителей смешиваются в них в равной степени.

В зале «Зарядье» Концерт № 23 исполнит Ева Геворгян.



Ева Геворгян

Ева Геворгян: «Концерт Моцарта № 23 я играю на протяжении многих лет. Сложно сосчитать, сколько раз я его исполняла и в Москве, и в Италии, и в Германии. У меня очень много воспоминаний, связанных с Концертом № 23, и все они очень теплые. Музыка Моцарта для меня – эликсир жизни. Когда я играю Моцарта, в особенности - Двадцать третий Концерт, я чувствую прилив жизненных сил. Первая и Третья части Концерта у меня ассоциируются со стремлением к жизни, юностью, надеждой и верой в светлое будущее. Вторая часть – невероятная сицилиана, которая западает в душу. Особенный момент для меня – начало Второй части, переход от жизнерадостной Первой части к нездешнему миру. Всегда, когда я играю музыку Моцарта, а в особенности этот Концерт, у меня возникает ощущение, как будто в этих звуках, в этих нотах, я чувствую голос потустороннего мира, как будто это не Моцарт, а кто-то свыше разговаривает с нами. Это всегда особый трепет и невероятное чувство исполнения музыки Моцарта. Я с большим нетерпением жду нашего выступления с МГАСО и маэстро Димитрисом Ботинисом в Зале Зарядье».

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Во втором отделении концерта прозвучит величайшее творение Антона Брукнера – Симфония № 7, которая является одним из наиболее часто исполняемых произведений композитора. Она была написана в период с 1881 по 1883 гг..



Димитрис Ботинис

Брукнер был ярым поклонником музыки Вагнера. В честь своего кумира, который в это время находился при смерти, Брукнер написал траурную музыку и ввел в симфонию специфический голос вагнеровских теноровых туб. У людей с мистическим мировоззрением Симфония вызывает целый ряд ассоциаций. Сам композитор рассказывал, что главная тема первой части у низких струнных ему приснилась. Во сне к Брукнеру пришел друг и подарил ему тему, сказав: «Запомни ее, она принесет тебе счастье». Седьмая симфония поражает грандиозным размахом, лучезарным гимном финала.

Премьера Симфонии прошла в 1884 г. и принесла Брукнеру величайший успех в его жизни. Год спустя Симфония была переработана. Спустя 12 лет после написания Симфония прозвучала на погребении самого композитора. По мнению музыкальных критиков, Седьмая симфония Антона Брукнера входит в 20 величайших симфоний всех времён.