МГАСО и Димитрис Ботинис притерлись к Брукнеру

Двадцать третий Концерт Моцарта пианисты играть любят. Он написан Моцартом одновременно с лучезарной оперой «Свадьба Фигаро», и имеет похожие с ней настроения. Кроме того, сам Моцарт вписал уже в первую часть концерта виртуозную каденцию, которую Ева Геворгян сыграла с видимым удовольствием и должным изяществом. Начало второй, самой знаменитой части этого концерта, сицилианы прозвучало так, словно Орфей без Эвридики сходит в ад. Вот настолько инфернально звучал этот переход от солнечной беззаботности к глубокой задумчивости. МГАСО под рукой Димитриса Ботиниса выглядел компактно (большой состав тут и не нужен), чувствовал себя плотно и очень чутко к руке дирижера и посылам солистки. Никто нигде никого не перебивал, все было уместно и грамотно.



Ева Геворгян

На бис Ева сыграла La Campanella Ференца Листа, но публика снова не отпустила ее. На второй бас она исполнила вальс №7 Шопена, да с таким чувством, что чуть ли не подпевала сама себе с широченной улыбкой на лице. Это было превосходное выступление Евы Геворгян от начала и до конца.

Во втором отделении МГАСО уже в полном составе сыграл симфонию №7 Брукнера. Димитрис Ботинис, который с нового сезона станет главным дирижером Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича, дирижировал ею весьма нервно и почти экзальтированно, требуя максимального драматизма от оркестрантов. Хотя многие играют первую часть весьма лучезарно. Но не Ботинис. По легенде, эта тема пришла к Брукнеру во сне: его друг якобы показал ее со словами «Запомни ее, она принесет тебе счастье». Счастье она принесла - Седьмая одна из самых исполняемых симфоний в мире. Хотя на самом деле там звучит цитата из Credo мессы ре минор, которую Брукнер в то время перерабатывал.



Димитрис Ботинис и МГАСО

Гораздо чище, чем обычно, звучит медная группа духовых МГАСО, особенно валторны. Хотя раньше у нее и бывали провалы, но не в этот раз. Да и деревянные им под стать: артикулированно, стройно, эмоционально-эмпатично.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Вытерев пот со лба, Ботинис принялся за вторую часть, одно из величайших адажио мира, посвященное кончине Вагнера, пред которым Брукнер преклонялся, в том числе натурально физически, прослушав премьеру «Парсифаля». Величественное сочетание суровой мужественной скорби и светлой печали МГАСО сыграл, идеально тонко балансируя между эмоциональными перепадами. Превосходно звучит вся струнная группа, от благородства изящных скрипок до скупого горя контрабасов. И да, тарелки в кульминации адажио все-таки зазвенели, хотя многие считают, что это лишнее. Но в трактовке Ботиниса они явно лишними не были. Тем более, что басовая туба на сцене всего одна, а не пять, остальные четыре - теноровые, и траурная тема Non confundar из его же, Брукнера, «Те Deum» звучит менее грозно, чем хотелось бы, пусть даже при поддержке валторн.



Димитрис Ботинис и МГАСО

Третью часть скерцо сам Брукнер подписал «Sehr schnell» («Очень быстро»). Но Ботинис предпочел сыграть ее более размеренно, чтобы от внимания слушателя не ускользнула ни одна деталь. Буйное веселье, массовая пляска с тревожными пассажами труб и деревянных духовых. И, наконец, причудливый маршеобразный финал с этими тяжеловесными унисонами оркестровых групп. То затихающее, но вновь разгорающееся пламя. Оркестр чутко реагирует на любое движение пальцев дирижера, который не только задает темп, но и настроение фраз подсказывает своей бурной жестикуляцией. Великая симфония, великолепное исполнение. Ботинис на аплодисментах даже специально поднял всех духовиков, чтобы им поаплодировали отдельно.

Димитрис Ботинис и МГАСО отлично сработались друг с другом, притерлись и прочувствовались. Будем надеяться, что с новым назначением дирижера это сотрудничество не прекратится.

Вадим ПОНОМАРЕВ