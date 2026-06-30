«Орлеанская дева» от МАМТа появилась на фестивале Чайковского

Но сначала по традиции, заведенной в музее-заповеднике Чайковского, артистам нужно высадить дерево на аллее музыкантов. Кто только не сажал тут саженцы… Впрочем, деревьев тут посадили уже так много, что решили дальше сажать кусты сирени, - чтобы появились сиреневые аллеи.

Худрук Стасика Александр Титель посадил в саду музея-заповедника, совсем недалеко от дома Чайковского, куст сирени сорта Катерина Хавемейер. А еще совсем недалеко, кстати, не так давно посадила сирень Хибла Герзмава, солистка его театра. Куст аккуратно усадили в лунку, и Титель плотно так полил его из лейки.



Александр Титель посадил сирень в музее Чайковского

«Хибла Герзмава не раз выступала здесь на фестивале Чайковского, - рассказал Александр Титель. — Но сам театр впервые за четверть века привозит сюда спектакль, и покажет его. Это и честь, и ответственность. Мы, к сожалению, не можем показать спектакль в том виде, в каком он идет у нас в театре, там большая декорация, почти 250 костюмов. Но мы сделали полуконцертный вариант, и надеемся, что главное в этой драматургии и в этой музыке сумеем донести до публики. Несмотря на отсутствие декораций, костюмов и света, потому что погода солнечная. Наш театр своим рождением обязан Чайковскому, потому что тот «Евгений Онегин», который Станиславский поставил в своей Студии в Леонтьевском переулке в 1922 году, и который произвел фурор в тогдашней Москве своей свежестью и актуальностью, дал рождение будущему нашему театру. Затем студии Станиславского и Немировича-Данченко объединились, и так появился наш театр. В этом году мы откроем 108 сезон».

Титель упомянул, что Чайковского много играют в МАМТе.

«У нас идет, конечно, «Евгений Онегин». Но не в редакции Станиславского, хотя его версию бережно хранили и играли около 70 лет. Идет в новой редакции, которой в следующем году исполнится 20 лет. У нас идет «Пиковая дама», и последняя премьера - «Орлеанская дева», которая вышла в конце ноября 2025 года. Ее мы и привезли. Мы рады вдохнуть этот воздух, прикоснуться к гению Чайковского, принести ему свою любовь. Изменения в спектакле минимальные, мы убрали пару коротких сцен, и приехали с хором театра, а у себя на сцене мы еще приглашаем петь хоровую капеллу, ведь Чайковский хотел сделать гранд-оперу!».

«Орлеанская дева» незаслуженно редка на оперных подмостках мира и России. Причин тому много, и прежде всего — неудобоваримое даже для россиян либретто Чайковского с обилием архаизмов и фонетических неуклюжестей. Чайковский с детства был увлечен историей французской девы-воительницы, позднее Надежда фон Мекк подарила ему книгу Jeanne d'Arс французского историка Анри Валлона. И сразу после «Евгения Онегина» Чайковский сам принялся писать либретто, отталкиваясь от трагедии Фридриха Шиллера (1801) в помпезно-мистичном переводе Василия Жуковского (1824), да и сам композитор добавил своих архаизмов.

Артистам очевидно трудно петь этот текст, разве что Михаил Басенко в роли Раймонда был более органичен в этой вязкости. В остальном же вокальных проблем почти не было. Иоанна в исполнении меццо Екатерины Лукаш весьма выигрышно смотрелась своей кукольной почти внешностью, но партия-то написана для драмсопрано, и верхние регистры ей давались непросто, с накатами, с физическим преодолением. И серебра в голосе почти нет, хотя именно в этой роли оно было бы очень кстати. Как будто нужно с этим что-то решать, потому что так же было и на премьере в самом РАМТе. В остальном вокальная концепция оперы мало чем отличалась от того, что было на сцене театра: минимальное взаимодействие между поющими, они постоянно лицом в зал.

Для Тителя очевидный интерес в «Орлеанской деве» - выдуманная Жуковским и Чайковским мистическая сторона, которая на театре превращается в мистерию. Отсюда концепция античного хора, отсюда эти вечно воздетые в небо руки. А вот его игра в «театр о театре» в этой версии спектакля ушла полностью! Потому что в РАМТе она прежде всего обыгрывалась сменой костюмов, которых тут нет.

У Шиллера, а потом и у Чайковского история Орлеанской девы подана так, что после всех геройств она влюбилась во врага, и только потому попала под суд. У историков такая версия вызывает только усмешку — никакой такой романтической связи у воительницы не было, англичане сожгли ее на костре по обвинению в ереси, богохульстве и ношении мужской одежды. Но для музыки Чайковского эта романтика обязательна, тут множество невероятно красивой лирической музыки. Оркестр под управлением американского дирижера Кристиана Кнаппе в полевых условиях звучит чрезвычайно роскошно: все оркестровые группы на месте, певцов ни единожды не заглушают, - да как будто около дома Чайковского он звучит лучше, чем на родной сцене! Невероятно, но факт.

В сухом остатке, - опера в такой обстановке ничуть не потеряла в зрелищности и музыкальности, а оркестр зазвучал даже лучше прежнего.

Вадим ПОНОМАРЕВ