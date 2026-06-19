Неизвестные 7 пьес Моцарта нашли в Париже

Тетрадь нашли среди безымянных рукописей, хранящихся в стенах культурного учреждения, которые были конфискованы из дома графа де Гин во время революции в 1794 году. Утверждается, что композитор вел ее во время своей последней поездки в Париж в 1778 году, когда давал уроки для молодой арфистки Мари-Луизы-Филиппины де Бонньер де Гин, дочери графа. Окончательно установить авторство помогли эксперты из Моцартовской библиотеки его родного города, Зальцбурга.



Тетрадь австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта

На 44 страницах записаны "около дюжины уроков", которые он давал ежедневно, а также "семь пьес для арфы и флейты", последняя из которых не была завершена, сообщил смотритель BnF Франсуа-Пьер Гуа. Отмечается, что данные пьесы были созданы Моцартом в соавторстве со своей ученицей: "руки мастера и ученика" переплетаются в произведениях "в различных пропорциях", когда Моцарт писал партию для арфы, а затем просил ученицу написать к ней партию для флейты, и наоборот.

Директор библиотеки Жиль Пику назвал это "важным открытием, признанным специалистами". Эта тетрадь, по его словам, предоставляет возможность посмотреть на Моцарта как на "молодого преподавателя, общающегося со своим учеником", а также в ней задокументирован его последний визит в Париж.

21 июня, когда во Франции отмечается День музыки, семь ранее не публиковавшихся произведений будут впервые исполнены двумя музыкантами Филармонического оркестра Радио Франции перед приглашенной публикой в Национальной библиотеке Франции. Пьесы, общая продолжительность которых составляет около 20 минут, были записаны на этой неделе и будут транслироваться в понедельник на радиостанции France Musique в 15:00 (16:00 мск). Оригинал рукописи будет представлен публике во время концерта в воскресенье.