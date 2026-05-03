Чеховские пуды любви с Шнитке и Чайковским на фестивале Башмета в Ярославле

Режиссер и актриса Полина Агуреева собрала разные чеховские тексты и соткала нежное, трогательное, иногда занудное повествование о тех самых «пяти пудов любви» от Чехова. На сцене пересекаются герои «Безотцовщины», «Иванова», «Дяди Ваня», «Вишнёвого сада» и «Чайки» (только «Трех сестер» нет почему-то). И говорят-говорят-говорят, порой захлебываясь, под музыку Валерия Воронова. Который тоже, в свою очередь, собрал всякой хорошей музыки от Шнитке, Чайковского, Шостаковича, Брамса и других, и превратил это в саундтрек жизни чеховских персонажей.



«Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета тут — тоже чеховские персонажи, тот самый «маленький еврейский оркестр, который играет бесплатно» из «Вишневого сада». «Вот наняли музыкантов, а чем платить?», - эти слова вызывают у зрителей улыбку и снисходительный наклон головы Башмета, а по сути — это символ разложения и упаднических настроений дворянства, которое медицински точно препарирует Чехов.



Диалог с чеховским взглядом на жизнь со сцены ведут сама режиссер и актриса Полина Агуреева (в роли Елены Серебряковой), а также Карэн Бадалов (Лебедев), Галина Кашковская (его жена), Александра Кесельман (их дочь), Томас Моцкус (актер Боркин), Наталия Курдюбова (генеральша Войницева), Дмитрий Рудков (Трилецкий), Варвара Насонова (его жена), Илья Шакунов (Платонов), Наталья Мартынова (его жена), Алексей Колубков (доктор Глагольев), Рустэм Юскаев (Иванов), Михаил Крылов (Войницкий), Денис Абрамов (Астров), Елена Ворончихина (Шарлотта Ивановна), Алексей Вертков (Пантелей), Анатолий Анциферов (Кирюха), Владимир Топцов (Матвей) и Максим Литовченко (Константин).



Полина Агуреева призналась, что ни разу не играла в чеховских пьесах, и ей скучно смотреть постановки его пьес, потому что она знает их уже наизусть.



«Мне хотелось вычленить из Чехова основные темы его мировоззрения, которое очень совпадает с моим мировоззрением. Это про «обеднение души». Мне кажется, Чехов больше других русских писателей страдал от пошлости жизни. Как говорил его персонаж Вершинин: «Русскому человеку в высшей степени свойственен возвышенный образ мыслей, но скажите, почему в жизни он хватает так невысоко?». Эта тема, которая очень беспокоила Чехова, она и меня очень беспокоит. Поэтому я взяла чеховские темы, и попыталась их осмыслить. Про неспособность служить, неспособность на поступок, неспособность сказать себе правду о самом себе, неспособность жить так, чтобы то, что ты говоришь, соответствовало тому, как ты живешь. Чехов не равен своим персонажам, мне кажется, он один из самых жестоких авторов по отношению к человеку. У Достоевского больше надежд на спасение, чем у Чехова. Его персонажи когда-то потеряли себя, и они тоскуют по лучшему в себе, потерянному когда-то».



Совершенно отдельная история — это работа Полины Агуреевой с Валерием Вороновым над музыкой к спектаклю.



«Мы над музыкой работали вместе с Валерой, и я мучила его, - у него для каждого эпизода есть 10-15 вариантов. Валера — тонкий прекрасный композитор, человек чувствующий и нежный. Мы, я надеюсь, друг друга очень понимаем. И он не обижается, что я заставляю его по 10-15 раз переписывать что-то. В его музыке есть и тоска, и абсурд жизни. Чехов — родоначальник абсурда. Мы с Валерой — единомышленники, я очень ценю это».



Легендарный первый в России Волковский театр Ярославля был полон битком, но к середине спектакля зал заметно поредел.



Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Михаил БРАЦИЛО