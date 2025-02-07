Много барокко Вивальди от итальянцев, и поклонение Леониду Когану

Итальянский барочный ансамбль «Soqquadro Italiano» во главе с контра тенором Винченцо Капеццуто - частый гость на фестивалях Башмета, играл не раз. Но для Москвы они подготовили новую программу La Stravaganza, посвящённую Антонио Вивальди («Экстравагантность» — так сам автор назвал цикл из 12 скрипичных концертов, опубликованных в 1716 году). Это весьма малоизвестные произведения Вивальди, так что слушатели сделали для себя немало открытий.
Сладчайший голос Винченцо Капеццуто делает свою работу: хотя сами музыканты ансамбля назвали это очередным «путешествием по Италии», какой-то привязки к итальянской географии совсем не ощущается, даже несмотря на соответствующие метки на экране-заднике. Это скорее отсылки, необязательные.
В музыкальном плане все изменилось сильно. Потому что кроме барочного «Soqquadro Italiano» на сцене еще и струнная группа Всероссийского юношеского симфонического оркестра Башмета п/у Лоренцо Биццари. Тут не забалуешь с аутентикой. Тут надо в ноты попадать, и с темпом не сильно шалить. Это значительно облагородило все подходы к Вивальди, пусть даже неизвестные слушателю.
А вот программа «Виолиниссимо» к 100-летию Леонида Когана получилась куда масштабнее. Идея-то понятна: собрать самые знаковые произведения, которые исполнял великий скрипач Леонид Коган. Понятно, что там и Страдивари, и все остальное. И тут стоило бы обратить внимание на фотовыставку в фойе зала Чайковского: тут представили множество редчайших фотографий и афиш. Даже с английской королевой. Коган играл на скрипке Гварнери.
В качестве художественного слова — великий Сергей Шакуров (хотя он много напутал в суете), читавший прямые цитаты Леонида Когана (без учета контекста времени) и Янина Колесниченко, читавшая чрезвычайно пафосно стихи про скрипку Гумилева, Ахмадуллиной и других. А в качестве продолжателей искусства Леонида Когана - Массимо Кварта (Италия), Павел Милюков, Чаовэнь Ло (Китай), Николай Саченко, Александр Колесников, внук Башмета Грант Башмет и внук Леонида Когана Даниил Коган. С «Солистами Москвы», конечно.
Начали с Концертного полонеза для скрипки с оркестром №1 Генрика Венявского в исполнении юного виртуоза Александра Колесникова, он сейчас учится в ЦМШ. Юный скрипач сыграл весьма убедительно для своего возраста, но все же экспрессии и напора ему пока где-то не хватает. И все же он был очень хорош. Публика уж точно была очень благожелательна, два биса. Сергей Шакуров рассказал известную историю о том, как Арам Хачатурян спас от мобилизации в годы ВОВ молодого виртуоза Леонида Когана, позвонив Анастасу Микояну и рассказав ему о таланте скрипача. «Воспоминание о дорогом месте» Чайковского скрипача из «Солистов Москвы» Николая Саченко сначала прозвучало будто робко и осмотрительно. Но другая часть «Воспоминаний о дорогом месте» внезапно представила Николая Саченко как блистательного солиста и импровизатора. Так бывает.
«Цыганку» Равеля сыграл Чаовэнь Ло (Китай), это было весьма технологично, технично, но как будто без испанских эмоций. Слишком уж герметично. Оваций ему, впрочем, тоже хватило.
Концерт Моцарта №5 для скрипки с оркестром, он же «Турецкий концерт», исполнил Павел Милюков, и это было необыкновенно. Милюков не стелился под «Солистов Москвы», а вел себя властно и уверенно. Особенно хорош он оказался в финале рондо на теме менуэта, где меняется размер ¾ на 2/4. Невероятная техника и свобода владения скрипкой.
Во втором отделении начали с «Цыганских напевов» Сарасате в исполнении Гранта Башмета. Он сыграл, кажется, лучший свой концерт. Это было трогательно, нежно, пронзительно и драматично. Изящные штрихи и певучий тембр. Бурные овации. И кажется, что он станет постоянным гостем фестивалей Башмета.
Итальянский скрипач Массимо Кварта, тоже постоянный участник фестивалей Башмета, сыграл Паганини яростно и при этом элегантно, как положено. И виртуозно, конечно.
Внук Леонида Когана Даниил выбрал непростую «Поэму для скрипки с оркестром» французского композитора Эрнеста Шоссона, и прозвучал сочно и изящно. Вскидывая непослушные кудри, Даниил Коган безупречно отыграл романтические ощущения от повести Тургенева «Песнь торжествующей любви». С щеминкой, с грустинкой и даже почти торжествующей временно скрипкой. Башмет был точно доволен.
А завершился концерт исполнением «Отражениями» Кузьмы Бодрова, темами 24-го каприса Паганини (блистательного исполняемого Леонидом Коганом) в парафразе Бетховена, Брамса, Чайковского, Прокофьева, Верди и др.
«Благодаря этому концерту, который мы посвящаем гениальному скрипачу Леониду Когану, мы получили возможность взять инструменты из Госколлекции авторства Страдивари, Гварнери и Амати. И в произведении Бодрова вы услышите пять скрипок из этой коллекции. Заниматься дома на этих инструментах не было возможности. Мы ходили в музыкальный музей, и репетировали на этих инструментах. И сейчас не волнуйтесь, у нас есть охрана. У нас 11-12 скрипок Страдивари, один альт. Говорят, что и контрабас — Страдивари, но это скорее легенда. Но я скажу простую народную фразу: «Не имей Амати, а умей играти»», - рассказал Юрий Башмет.
Вадим ПОНОМАРЕВ
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