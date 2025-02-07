Много барокко Вивальди от итальянцев, и поклонение Леониду Когану

Итальянский барочный ансамбль «Soqquadro Italiano» во главе с контра тенором Винченцо Капеццуто - частый гость на фестивалях Башмета, играл не раз. Но для Москвы они подготовили новую программу La Stravaganza, посвящённую Антонио Вивальди («Экстравагантность» — так сам автор назвал цикл из 12 скрипичных концертов, опубликованных в 1716 году). Это весьма малоизвестные произведения Вивальди, так что слушатели сделали для себя немало открытий.



Soqquadro Italiano

Сладчайший голос Винченцо Капеццуто делает свою работу: хотя сами музыканты ансамбля назвали это очередным «путешествием по Италии», какой-то привязки к итальянской географии совсем не ощущается, даже несмотря на соответствующие метки на экране-заднике. Это скорее отсылки, необязательные.



Винченцо Капеццуто

В музыкальном плане все изменилось сильно. Потому что кроме барочного «Soqquadro Italiano» на сцене еще и струнная группа Всероссийского юношеского симфонического оркестра Башмета п/у Лоренцо Биццари. Тут не забалуешь с аутентикой. Тут надо в ноты попадать, и с темпом не сильно шалить. Это значительно облагородило все подходы к Вивальди, пусть даже неизвестные слушателю.



Лоренцо Биццари

А вот программа «Виолиниссимо» к 100-летию Леонида Когана получилась куда масштабнее. Идея-то понятна: собрать самые знаковые произведения, которые исполнял великий скрипач Леонид Коган. Понятно, что там и Страдивари, и все остальное. И тут стоило бы обратить внимание на фотовыставку в фойе зала Чайковского: тут представили множество редчайших фотографий и афиш. Даже с английской королевой. Коган играл на скрипке Гварнери.

В качестве художественного слова — великий Сергей Шакуров (хотя он много напутал в суете), читавший прямые цитаты Леонида Когана (без учета контекста времени) и Янина Колесниченко, читавшая чрезвычайно пафосно стихи про скрипку Гумилева, Ахмадуллиной и других. А в качестве продолжателей искусства Леонида Когана - Массимо Кварта (Италия), Павел Милюков, Чаовэнь Ло (Китай), Николай Саченко, Александр Колесников, внук Башмета Грант Башмет и внук Леонида Когана Даниил Коган. С «Солистами Москвы», конечно.



Александр Колесников

Начали с Концертного полонеза для скрипки с оркестром №1 Генрика Венявского в исполнении юного виртуоза Александра Колесникова, он сейчас учится в ЦМШ. Юный скрипач сыграл весьма убедительно для своего возраста, но все же экспрессии и напора ему пока где-то не хватает. И все же он был очень хорош. Публика уж точно была очень благожелательна, два биса. Сергей Шакуров рассказал известную историю о том, как Арам Хачатурян спас от мобилизации в годы ВОВ молодого виртуоза Леонида Когана, позвонив Анастасу Микояну и рассказав ему о таланте скрипача. «Воспоминание о дорогом месте» Чайковского скрипача из «Солистов Москвы» Николая Саченко сначала прозвучало будто робко и осмотрительно. Но другая часть «Воспоминаний о дорогом месте» внезапно представила Николая Саченко как блистательного солиста и импровизатора. Так бывает.



Николай Саченко

«Цыганку» Равеля сыграл Чаовэнь Ло (Китай), это было весьма технологично, технично, но как будто без испанских эмоций. Слишком уж герметично. Оваций ему, впрочем, тоже хватило.



Чаовэнь Ло

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Концерт Моцарта №5 для скрипки с оркестром, он же «Турецкий концерт», исполнил Павел Милюков, и это было необыкновенно. Милюков не стелился под «Солистов Москвы», а вел себя властно и уверенно. Особенно хорош он оказался в финале рондо на теме менуэта, где меняется размер ¾ на 2/4. Невероятная техника и свобода владения скрипкой.



Павел Милюков

Во втором отделении начали с «Цыганских напевов» Сарасате в исполнении Гранта Башмета. Он сыграл, кажется, лучший свой концерт. Это было трогательно, нежно, пронзительно и драматично. Изящные штрихи и певучий тембр. Бурные овации. И кажется, что он станет постоянным гостем фестивалей Башмета.



Грант Башмет

Итальянский скрипач Массимо Кварта, тоже постоянный участник фестивалей Башмета, сыграл Паганини яростно и при этом элегантно, как положено. И виртуозно, конечно.



Массимо Кварта

Внук Леонида Когана Даниил выбрал непростую «Поэму для скрипки с оркестром» французского композитора Эрнеста Шоссона, и прозвучал сочно и изящно. Вскидывая непослушные кудри, Даниил Коган безупречно отыграл романтические ощущения от повести Тургенева «Песнь торжествующей любви». С щеминкой, с грустинкой и даже почти торжествующей временно скрипкой. Башмет был точно доволен.



Даниил Коган

А завершился концерт исполнением «Отражениями» Кузьмы Бодрова, темами 24-го каприса Паганини (блистательного исполняемого Леонидом Коганом) в парафразе Бетховена, Брамса, Чайковского, Прокофьева, Верди и др.



Юрий Башмет

«Благодаря этому концерту, который мы посвящаем гениальному скрипачу Леониду Когану, мы получили возможность взять инструменты из Госколлекции авторства Страдивари, Гварнери и Амати. И в произведении Бодрова вы услышите пять скрипок из этой коллекции. Заниматься дома на этих инструментах не было возможности. Мы ходили в музыкальный музей, и репетировали на этих инструментах. И сейчас не волнуйтесь, у нас есть охрана. У нас 11-12 скрипок Страдивари, один альт. Говорят, что и контрабас — Страдивари, но это скорее легенда. Но я скажу простую народную фразу: «Не имей Амати, а умей играти»», - рассказал Юрий Башмет.

Вадим ПОНОМАРЕВ