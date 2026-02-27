Ксения Башмет и Олег Бугаев растрогали Башмета, а балет из ЮАР танцевал с крестами

Концерт Ксения и Олега озаглавлен «Творческий союз — первые 25!» Оба они одновременно учились в Московской консерватории, по окончании много играли вместе. Теперь у них совместный тур, и после Москвы они выступают в Сочи. Олег Бугаев — лауреат множества международных конкурсов, включая спецприз за исполнение пьесы современного автора на XIII конкурсе Чайковского. Как и Ксения, активно преподает — как доцент кафедры виолончели в МГК, а также как преподаватель в Академиях Гнесиных и Маймонида.



Первый блин вышел почти с комочками: начали с ранних 7 вариаций Бетховена на тему из «Волшебной флейты» Моцарта, и выглядело это крайне несогласованно. Словно Ксения играла почти барочную музыку, а Бугаев — более поздних романтиков. Непривычно.



Впрочем, все скоро наладилось. Уже на Сонатине венгерского классика XX века Золтана Кодая музыканты нашли общий язык, зазвучали остро и артикулированно, с подобающим для венгра грустным пост-импрессионистическим флером. Когда в зал органной музыки тихо и незаметно пробрался Юрий Башмет, чтобы послушать свою дочь, - музыканты уже совершенно роскошно разыгрывали эффектную Итальянскую сюиту Игоря Стравинского в переложении для Григория Пятигорского. Рояль Ксении раскатисто урчал то величественными бальными танцами, то почти джазовыми синкопами. Виолончель Олега Бугаева выдавала чистейшие многострунные пассажи и редкие по красоте ноты из нижнего регистра.



В антракте я заметил более чем одобрительный взгляд великого альтиста на Бугаева. Дорогого стоит.



Второе отделение началось с барочной Сонаты для виолы да гамба и клавира №3 Баха. Бугаев вообще все играет с вибрато, не отказался от него и в Бахе (что показалось довольно спорным), лишь позволил себе тянуть кантилену подольше на ровном звуке, но завершал ее все равно на вибрато. Ксения сыграла традиционно и уверенно.



Настоящей роскошью для слуха явилось исполнение этим дуэтом Сонаты ре минор Клода Дебюсси. Какое тончайшее взаимодействие между музыкантами, сколько воздуха и свежести в их исполнении! Невероятное изящество и подлинная глубина. И снова этот задумчивый, размышляющий нижний регистр виолончели Бугаева…

Завершился же этот весьма нерядовой камерный концерт остроумной Фантазией Сергея Дрезнина на темы музыки Исаака Дунаевского к кинокомедии «Цирк». Эти с детства всем знакомые мелодии сыграны так драматично и при этом легко. Иногда джазово, иногда эксцентрично, иногда с неожиданными модуляциями и штрихами. И еще с видимым удовольствием от самого процесса музицирования, что зритель чувствует и без всяких подсказок. И даже «Я другой такой страны не знаю...» вплетена как бы незаметно…



Между тем, в Зимнем театре колоритные южноафриканские аборигены, ведомые Грегори Вуяни Макома, одним из лидеров мирового contemporary dance, творили собственные вариации «Болеро» Равеля в духе национального стиля исикатамия. Где главный герой — профессиональный плакальщик, сцена уставлена христианскими крестами, а герои то и дело дают посылы в духе «И даже в утробе матери потерялся, Потому что эта смерть и я - Как ручка от ведра и само ведро». И все это немного напоминает африканский карнавал смерти. Необычно и ярко.



Вадим ПОНОМАРЕВ

