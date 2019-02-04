В квартире дочери Юрия Башмета случился пожар

Огонь вспыхнул ночью примерно в 00:55. По предварительной информации, пожар начался в квартире музыканта Юрия Башмета, где проживает его дочь Ксения. Также в этом доме располагаются квартиры актрисы театра и кино Ингеборги Дапкунайте, художника Никаса Сафронова и оперной певицы Любови Казарновской.

После получения сообщения о ЧП пожарные прибыли на место происшествия через семь минут. К тому моменту было видно открытое горение из пяти окон пятого этажа. Спасатели присвоили возгоранию повышенный уровень сложности.

Тушение затруднялось тем, что здание было построено еще в 1913 году — в нем деревянные перекрытия и перегородки. Между пятым и шестым этажом на площади 300 квадратных метров перекрытия обрушились. В общей сложности огнем было охвачено от 750 до тысячи «квадратов».

«Кроме того, была произведена полная перереконструкция квартир, практически это целый этаж. А на седьмом этаже — двух- и трехъярусные квартиры. Очень сложная планировка. Происходит горение в завалах», — объяснял ранее «360» начальник ГУ МЧС России по городу Москве Илья Денисов.

Во время спасательной операции сотрудники МЧС эвакуировали из горящего здания 42 жильцов дома, восемь из них дети. Шестеро жильцов были спасены с помощью спецсредств. Пожар локализовали в 03:49, а полностью с огнем спасателям удалось справиться еще спустя полтора часа.