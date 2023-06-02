Фестиваль Башмета в Красноярске закончился в Норильске, и Ксения не пострадала

География фестиваля включила в себя Красноярск, Зеленогорск и Норильск. Всего — 6 концертов. Программа немного напомнила недавний ярославский фестиваль, с небольшими изменениями. Но были еще и спектакли, и мастер-классы известных педагогов и музыкантов. Тем более, в том же Норильске уже с прошлого года работает Образовательный центр Юрия Башмета, и педагоги в Норильск приезжают каждый месяц, работают со студентами музыкального колледжа.



Юрий Башмет и «Солисты Москвы»

Благо, культура в до сих пор закрытом от иностранцев Норильске продолжает развиваться. Активно работает драмтеатр, основанный еще в 1941 году. Журналистам показали новый спектакль «Тартюф», где играет потрясающий премьер театра Сергей Ребрий, и сам спектакль весьма достойный. Уже есть визуализация будушего художественного музея Норильска из бывшего универсама, - там и теплая зона с кафе и библиотекой, и хранилища, и концертные залы. Юрий Башмет приметил, что в музколледже есть такие специализации, что не в каждом консерваторском городе есть.

«Многие произведения звучали на фестивале впервые для зрителей Красноярского края. Я включаю в программу то, что мне самому нравится и обязательно что-то новое, что родилось в последний сезон. И то, что наверняка не звучало в Красноярске, несмотря на собственный богатый репертуар. В этом году таким концертом стал литературно-музыкальный спектакль "Истории любви". У нас много других экспериментальных проектов, возможно, мы привезём их сюда в следующем году», - отметил артистический директор фестиваля Юрий Башмет.

«Солисты Москвы» сыграли программу из ранней камерной симфонии для струнных Георгия Свиридова, концерта ре минор для скрипки и виолончели Гаэттано Доницетти (солрировали Артем Котов и Алексей Толстов из ансамбля), Двух норвежских мелодий Эдварда Грига, «Русской песни» из оперы «Мавра» Игоря Стравинского, анданте из струнного квартета Петра Чайковского и дивертисмента ре мажор для струнных Вольфганга-Амадея Моцарта вполне себе традиционно и блестяще. Все отработано.

Юрий Башмет солировал на альте в «Русской песне» Стравинского в транскрипции Соломона Душкина. Напомним, что музыка написана по мотивам комической пушкинской поэмы «Домик в Коломне», и это скорее шуточный городской романс. А потом объяснил замысел:

«Это опера, там поет выпивший человек. Которого застукали, а он переоделся в женщину, а перед этим выпил еще. Стравинский меняет размеры, и все звучит коряво. Ну, пьяный человек! Глубже, чем сегодня, я в этот образ еще не входил!».



Юрий Башмет

Разница скорее в приеме. Если в том же Ярославле уже привыкли к высочайшему уровню музицирования «Солистов Москвы», то для Норильска это не просто событие, а гигантское событие. В зале драмтеатра собрались и педагоги, и студенты, и учащиеся музыкальных школ. И настолько теплой реакции, кажется, не было давно, - зал просто вставал и горячо аплодировал.

Так что Башмет позволил себе изысканный бис: ностальгический вальс японского композитора Тору Такэмицу из музыки к кинофильму «Чужое лицо». Кстати, Башмет напомнил историю, что Такэмицу обещал написать ему альтовый концерт, но не закончил его из-за смерти.

«Он скончался, мы с ним делили фестиваль. Год он артистический директор, год - я. Яциготаки - там очень красиво, горы и перед тобой - гора Фудзияма. Рихтер говорил, что надо простроить зал из красного дерева. Не прошло и года, как японцы Japan Arts показали визуализацию нового зала из красного дерева, фундамент построен, вместо окон огромные витрины, а мы на вершине горы. Но зал маленький, человек на 300. Такэмицу начал сочинять для меня альтовый концерт, но сочинил всего 5 страниц. Он болел серьезной болезнью, всю жизнь пил одни и те же таблетки. Потом ему предложили новые таблетки, непроверенные, и случилась передозировка. А я играл произведения Тору даже на скрипке. Благодаря Тору я в Токио вошел в элитный клуб, там самые знаменитые японцы».



Юрий Башмет на пресс-конференции

Юрий Абрамович сказал, что он очень теперь выступить в Диксоне, на самом севере края. Кроме того, он сказал, что «Реквием» Моцарта в Красноярске был одним из самых значительных исполнений Моцарта в его жизни.

Заодно выяснилось, что в доме на Тверском бульваре, где недавно снова произошел пожар, не коснулся Ксении Башмет, поскольку она больше там не живет.

IV Международный музыкальный фестиваль вновь пройдет в Красноярском крае через год, в конце мая 2024-го.

Вадим ПОНОМАРЕВ