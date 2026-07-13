МГАСО завершил 83-Й концертный сезон

Насыщенный событиями сезон начался грандиозным празднованием 100-летия со дня рождения выдающегося композитора Б.А.Чайковского в Концертном зале им.П.И.Чайковского и завершился путешествием по операм В.А.Моцарта в Зале Зарядье.



Иван Никифорчин дирижирует МГАСО

Художественный руководитель оркестра Иван Никифорчин: «83-й сезон закончен. Замечательно то, что в Московском государственном академическом симфоническом оркестре царит по-настоящему человеческая, дружеская, теплая атмосфера с равнозначным профессионализмом каждого из музыкантов. Оркестр живет в этой атмосфере благодаря очень качественному административному штату, благодаря гастролям. Я уверен, что наш коллектив ждут впереди по-настоящему большие свершения, как творческие, так и стратегические!»

В прошедшем сезоне МГАСО представил два именных абонемента Московской государственной академической филармонии – в Концертном зале им.П.И.Чайковского и в Концертном зале им.С.В.Рахманинова.

За дирижерский пульт прославленного коллектива вставали российские и зарубежные маэстро: художественный руководитель оркестра Иван Никифорчин, Фабио Мастранджело, Кристиан Кнапп, Антон Гришанин, Алексей Верещагин, Димитрис Ботинис, Тимур Зангиев, Ариф Дадашев, Алексей Рубин, Ярослав Забояркин, Фёдор Безносиков и другие.

Вместе с МГАСО выступали как прославленные мэтры отечественной и зарубежной сцены, так и молодые солисты, только начинающие свой путь на больших площадках: Хибла Герзмава, Денис Мацуев, Ильдар Абдразаков, Вадим Репин, Борис Андрианов, Александр Рамм, Александр Князев, Аида Гарифуллина, Игорь Головатенко, Иван Гынгазов, Ольга Перетятько, Дмитрий Корчак, Надежда Павлова, Дмитрий Маслеев, Екатерина Мечетина, Гайк Казазян, Иван Бессонов, Нарек Ахназарян, Венера Гимадиева, Дмитрий Шишкин, Энджел Вонг, Полина Шароварова, Владимир Вишневский, Небойша Йован Живкович и многие другие.

Вместе с МГАСО на сцену выходили ведущие хоровые коллективы: ГАХК России им.А.А.Юрлова, Государственный академический русский хор им.А.В.Свешникова, Хор Минина, Московский синодальный хор, Детский хор им.В.Попова.

МГАСО выступал на основных столичных площадках и гастролировал по городам и регионам страны в рамках проекта Министерства культуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны», сотрудничая с РОСКОНЦЕРТом и осуществляя собственные гастрольные проекты. Овации потрясали концертные залы Омска, Новосибирска, Красноярска, Махачкалы, Грозного, Владикавказа, Пицунды, Сухума, Салехарда, Калининграда, Калуги, Тулы, Тарусы.

У оркестра и слушателей остались незабываемые воспоминания о фестивалях и open-air'ах: XXIII Музыкальном фестивале «Хибла Герзмава приглашает…», «Царицы бельканто», «Амаркорд», «Пять вечеров», XVII Международном виолончельном фестивале VIVACELLO, XIII Транссибирском Арт–Фестивале, VI Международном фестивале классической музыки «Кантата».

Завершая сезон, директор МГАСО Ирина Шигорева обратилась к музыкантам:

«Я хочу сказать вам слова благодарности за то, как вы умеете себя держать, за единство, сплоченность и чуткость, которые вы проявляете в течение сезона, и особенно в гастрольных поездках. Ваш профессионализм проявляется не только на сцене, но и вне ее: умение держать марку, проявлять достоинство, благородство и мягкость к непростым ситуациям. Такое участие дорогого стоит и выражает ваше личное отношение и к профессии, и к коллегам, и к оркестру, частью которого вы являетесь. Большое вам за это спасибо!»

На протяжении восьми десятилетий существования МГАСО уделяет особенное внимание популяризации академической музыки среди подрастающего поколения. В 83-м сезоне оркестр стал резидентом II Международного конкурса молодых музыкантов «Симфония Ямала» в г.Салехард. Также был дан старт проекту «Открытые репетиции МГАСО», который предоставил студентам профильных учебных заведений возможность посетить «святая святых» – закулисье оркестра, наблюдать за процессом работы над исполнительскими нюансами, а также пообщаться с художественным руководителем оркестра Иваном Никифорчиным и приглашенными дирижерами и солистами в неформальной обстановке. В гостях у МГАСО побывали студенты МГК им.П.И.Чайковского, РАМ им.Гнесиных, ГИТИСа, ВГИКа им. С.А.Герасимова, МГИМ им.А.Г.Шнитке - будущие дирижеры, солисты, композиторы, звукорежиссеры.

Ирина Шигорева представила программу лекций об истории коллектива, а также public talk на тему «Современный оркестр: вызовы времени».

В конце сезона прошло ежегодное общее собрание артистов и администрации МГАСО. Почетной грамотой Министерства культуры РФ награжден концертмейстер первых скрипок Сергей Сухобрусов. За вклад в подготовку и проведение II Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени С.В. Рахманинова была объявлена благодарность Министерства культуры РФ художественному руководителю Ивану Никифорчину. За большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу была объявлена благодарность Министерства культуры РФ директору Ирине Шигоревой, артистам Виталию Веселовскому, Ренату Халимдарову, Дмитрию Машко, Даниилу Цветкову, заведующей костюмерной Наталии Комовой и начальнику ХПЧ Сергею Дементьеву. За большой вклад в сохранение и развитие традиций МГАСО памятные награды были вручены артистам Александре Демидовой, Ольге Асташиной, Наталье Батуриной, Антону Плескачу, Юлии Звонниковой, начальнику общего отдела Юлии Сиротиной, заведующей костюмерной Наталии Комовой, костюмеру Екатерине Матросовой.

Для оркестра закрытие сезона не стало началом каникул: МГАСО, художественный руководитель Иван Никифорчин и звукорежиссёр Михаил Спасский работают на «Тонстудии «Мосфильм» над записью Симфонии № 4 Д.Д.Шостаковича. Альбом будет выпущен совместно с фирмой «Мелодия» на всех цифровых площадках в начале следующего, 84-го концертного сезона МГАСО.

МГАСО, художественный руководитель Иван Никифорчин и солист Иван Бессонов откроют сезон 2026/2027 гг. и именной абонемент «Московский государственный академический симфонический оркестр» 27 сентября 2026 г. в Концертном зале им.П.И.Чайковского.