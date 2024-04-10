МГАСО сыграет романтику в зале Чайковского

В продажу поступил абонемент № 31 «МГАСО в Концертном зале им.П.И.Чайковского».

В новом сезоне 2024-2025 гг. Московский государственный академический симфонический оркестр представит 3 уникальных программы в великолепном акустическом пространстве.

Вместе с МГАСО шедевры Шопена, Равеля, Вебера, Листа, Россини, Паганини, де Фалья, исполнят маэстро Тимур Зангиев, Димитрис Ботинис, Арсентий Ткаченко, солисты Иван Бессонов, Джордж Харлионо, Иван Почекин, Филипп Копачевский и ГАХК России им.А.А.Юрлова.



Димитрис Ботинис

Стоимость абонемента на 3 концерта 1800-4500 руб.

Абонемент № 31 «МГАСО» Московской государственной академической филармонии сезона 2024/2025 гг.:

1 ноября 2024 г.

Дирижер – Тимур Зангиев, фортепиано – Иван Бессонов

ГАХК России им.А.А.Юрлова

В программе:

Шопен – концерт № 1 для фортепиано с оркестром ми минор, соч. 11

Равель – «Дафнис и Хлоя» – музыка балета

26 февраля 2025 г.

Дирижер – Димитрис Ботинис, фортепиано – Джордж Харлионо

В программе:

Вебер – Увертюра к опере «Эврианта»

Лист – Концерт для фортепиано с оркестром № 1 ми бемоль мажор

Вагнер- де Влигер – «Кольцо», оркестровое приключение по тетралогии «Кольцо нибелунгов»

20 мая 2025 г.

Дирижер – Арсентий Ткаченко, скрипка – Иван Почекин, фортепиано – Филипп Копачевский

В программе: Россини – Увертюра к опере «Сорока -воровка»

Паганини – Концерт для скрипки с оркестром № 1 ре мажор

Де Фалья «Ночи в садах Испании – симфонические впечатления для фортепиано с оркестром

Равель – Болеро