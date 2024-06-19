МГАСО завершит сезон Прокофьевым и Чайковским

В праздничной программе прозвучат произведения двух великих российских композиторов, которых разделяет полвека, но объединяет стремление создать национальную симфоническую музыку с фольклорным колоритом и мотивами.

Первое отделение программы посвящено музыке Сергея Прокофьева, в которой композитор воплотил своё видение русского национального стиля.

Уральская рапсодия из балета «Сказ о каменном цветке» – один из примеров обращения Прокофьева к сказочной тематике. Идею балета на сюжеты уральских сказок предложил балетмейстер Леонид Лавровский. Композитора всегда привлекал прекрасный Урал, богатый подземными сокровищами. Прокофьев хотел воплотить в музыке красоту Урала и его предания. Балет стал своеобразной «лебединой песнью» композитора – и в день смерти он работал над партитурой «Сказа о каменном цветке». Премьера блистательной танцевальной сказки на сцене Большого театра прошла уже после ухода композитора в 1954 г. Музыкальные образы балета оказались настолько яркими, что некоторые из номеров обрели собственную жизнь на концертной сцене.

Дирижёр Антон Шабуров: «Для меня, как для уральца, уроженца Екатеринбурга, балет Сергея Прокофьева «Каменный цветок» это, безусловно, очень особенное и дорогое сочинение. И в небольшой, но красочной «Уральской рапсодии» из этого балета Сергей Сергеевич поразительно точно смог ухватить дух, характер, атмосферу «горнозаводского Урала», поэтому я стараюсь пропагандировать эту музыку при первой возможности».



Дирижер Антон Шабуров и МГАСО

Прокофьев обновил образный и стилистический строй музыкального искусства, не порывая с традициями классической музыки. Концерты Прокофьева для фортепиано с оркестром играют огромную роль в мировой пианистической литературе, и в становлении композитора как мастера. Именно ранние фортепианные концерты обозначили наступление творческой зрелости Сергея Сергеевича. Главным творческим ориентиром Прокофьева при создании первых фортепианных концертов стал Бетховен. Третий концерт для фортепиано с оркестром является одним из наиболее часто исполняемых произведений в наследии Прокофьева. Работа над произведением длилась около пяти лет, начавшись еще в России в канун Октябрьской революции и сообщив Концерту могучий динамизм эпохи, полной волнений. Закончен концерт был уже в эмиграции: Прокофьев работал над партитурой в тихом местечке Рошле на Атлантическом побережье Бретани. Русский национальный стиль выражен в концерте темпераментно, поэтически одухотворенно, и в то же время ново и свежо.

Премьера произведения прошла в Чикаго в 1921 году. Первые слушатели посчитали Концерт слишком новаторским и футуристическим, но затем сочинение покорило сцену Нью-Йорка, Парижа и Лондона. Затем Концерт был исполнен и в СССР, в том числе и самим автором во время его приезда в 1927 г.

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В архиве Прокофьева сохранилось стихотворение К. Бальмонта «Третий концерт», написанное в Рошле под впечатлением первых авторских исполнений, как попытка пересказать средствами поэзии услышанное поэтом содержание концерта:

«Ликующий пожар багряного цветка./ Клавиатура слов играет огоньками,/

Чтоб огненными вдруг запрыгать языками./ Расплавленной руды взметенная река./ Мгновенья пляшут вальс. / Ведут гавот века,/ Внезапно дикий бык, опутанный врагами,/ Все путы разорвал и стал, грозя рогами,/ Но снова нежный звук зовет издалека./

Из малых раковин воздвигли замок дети,/ Балкон опаловый утончен и красив./

Но, брызнув бешено, все разметал прилив./ Прокофьев! Музыка и молодость в расцвете,/ В тебе востосковал оркестр о звонком лете/ И в бубен солнца бьет непобедимый скиф».

Вместе с МГАСО Третий концерт Прокофьева исполнит лауреат престижных конкурсов Сергей Давыдченко.



Сергей Давыдченко

Во втором отделении программы прозвучит Симфония № 2 Петра Ильича Чайковского. Язык инструментальной музыки, не связанной со словом, привлекал Чайковского свободой выражения многообразного мира идей, чувств и настроений. Каждая симфония Чайковского – это особая вселенная образов и переживаний.

Дирижёр Антон Шабуров: «Яркая, самобытная, наполненная фольклорным колоритом и очень жизнерадостная Вторая симфония Петра Ильича Чайковского, - это моя очень большая и очень давняя любовь. Ещё когда я был студентом Свердловского музыкального училища, мы исполняли Скерцо и Финал из этой симфонии студенческим оркестром, и уже тогда незатейливая, но зажигательная мелодия украинской народной песни «Журавель» мне запомнилась и полюбилась. Как дирижёр я несколько раз исполнял эту симфонию с разными оркестрами, но особенно дорого мне исполнение, состоявшееся в марте 2022 года в румынском городе Тыргу-Муреш с местным филармоническим оркестром. В тот момент казалось, что абсолютно все мосты между Россией и Европой рушатся окончательно, но то, что Вторая симфония Чайковского в тот вечер прозвучала, вселило в меня надежду, что музыка ещё не утратила способность объединять людей».

Вторая симфония была написана летом 1872 г., когда Чайковский гостил в украинском имении Каменка, у родственников сестры. В финале звучит знаменитая украинская песня «Журавель», поэтому позднее симфония получила название «Малороссийской» или «симфонии с журавлем». До публичной премьеры Чайковский показал финал симфонии в Петербурге членам Могучей кучки и сочинение имело огромный успех. Сам композитор вспоминал: «Честь этого успеха я приписываю не себе, а настоящему композитору означенного сочинения – Петру Герасимовичу (буфетчику в усадьбе Каменки), который в то время, как я сочинял и наигрывал «Журавля», постоянно подходил и подпевал мне». Финал Второй симфонии – одно из великих творений симфонизма Чайковского, выражающее юмор, оптимизм и продолжающее традиции симфонической оркестровки народных песен, начатых еще «Камаринской» Глинки. Премьера Второй симфонии состоялась в 1873 г. в Москве.