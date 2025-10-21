Иван Никифорчин посвящен в Дагестане в горцы. Итоги турне МГАСО по Кавказу

С огромным успехом МГАСО выступил в Государственном республиканском русском драматическом театре им. М. Горького в Махачкале, Чеченской государственной филармонии им. А. Шахбулатова в Грозном и филиале Мариинского театра в Республике Северная Осетия − Алания во Владикавказе.

Во всех городах оркестр ждал аншлаг и радушный прием организаторов. В Махачкале министр культуры Республики Дагестан Зарема Бутаева вручила Екатерине Мечетиной, директору МГАСО Ирине Шигоревой и коллективу ведомственные благодарности и памятные сувениры от дагестанских кубачинских мастеров. Директор ГБУ Республики Дагестан «Дагестанский государственный театр оперы и балета» Магомед Абасов подарил Ивану Никифорчину папаху и бурку, и ко всеобщей радости зала и музыкантов посвятил Ивана Михайловича в горцы.

Иван Никифорчин, художественный руководитель МГАСО:

«На Кавказе публика очень живая, естественная, добрая, теплая. Я уже выступал в Грозном, но в Махачкале и во Владикавказе и я, и МГАСО побывали впервые. Это наш первый тур с МГАСО под моим художественным руководством. Мне было очень важно начать его с такой точки, в которой мы были бы первооткрывателями. За 83 года существования оркестра МГАСО впервые приехал в Дагестан. Хотелось бы и дальше развивать дружеское, музыкальное и человеческое сотрудничество от сезона к сезону, это было бы очень продуктивно и интересно для всех. В следующем сезоне мы готовы представить еще что-то очень интересное. Важно, чтобы событийность стала для публики Махачкалы, Грозного и Владикавказа желаемой, чтобы они каждый сезон ждали МГАСО. С нашей стороны мы сделаем все, чтобы в зале возникал синтез энергии от музыкантов и от зрителя, а концерт превратился в настоящий праздник музыки».



Иван Никифорчин, посвященный в Дагестане в горцы

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Ирина Шигорева, директор МГАСО:

«Значение первого гастрольного тура МГАСО по городам Кавказа трудно переоценить: тур индивидуален во всех смыслах. Наша поездка охватила субъекты РФ, которые не избалованы посещением крупных симфонических коллективов. Инициатива исходила непосредственно от МГАСО, и была финансово и информационно поддержана Министерством культуры РФ. Каждая из республик проявила индивидуальность. В Махачкале зал был продан уже за две недели до начала тура, а концерт МГАСО поддержан на уровне руководства республики. В Грозном нас поразила роскошь площадки и музыкальных инструментов. Во Владикавказе мы выступали в филиале Мариинского театра и нас потрясла ведущая концерта – музыковед старой закалки, народная артистка Северной Осетии, член Союза композиторов России Марина Ядых. В туре нам повезло с погодой. Мы жили в роскошных апартаментах на берегу Каспия, наслаждались живописными горными видами во время переездов. Выражаю огромную благодарность организаторам за возможность окунуться в настоящую сказку и получить колоссальную энергетическую подпитку от гастролей прямо в начале концертного сезона».

В сезоне 2025-2026 гг. МГАСО ожидает целый ряд гастрольных поездок. Ближайшие - в Калугу (1 ноября) и Салехард (6 и 7 декабря).