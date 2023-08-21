МГАСО откроет сезон на фестивале «Хибла Герзмава приглашает…»

26 августа 2023 года в Сухуме (Республика Абхазия) состоится открытие XXI Международного музыкального фестиваля «Хибла Герзмава приглашает…». Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Республики Абхазия, Росконцерта, Президентского фонда культурных инициатив.

Хибла Герзмава — настоящая примадонна оперной сцены. Яркая и харизматичная певица, она одинаково убедительно звучит как в классических ариях, так и в джазовых импровизациях. Признанная оперная певица поражает слушателей не только образцовой техникой и неповторимым тембром, ее отличает выдающаяся актерская игра и продуманность каждого образа.



ТЕКСТ

Знаменитый фестиваль классической музыки, созданный оперной дивой Хиблой Герзмава еще в 2001 году, стартует с концертного исполнения оперы «Тоска» Джакомо Пуччини. Главные мужские партии Марио Каварадосси и барона Скарпиа исполнят прославленные оперные певцы Арсен Согомонян и Владислав Сулимский. В роли Флории Тоски выступит Хибла Герзмава, ранее неоднократно исполнявшая эту партию в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, а также в Большом и Мариинском театрах. Народная артистка России предложит зрителям свое прочтение образа Тоски — «лишенную позерства и всего наносного, отчаянную, страстную, любящую и способную ради своей любви абсолютно на все», как написала однажды об этой роли «Музыкальная жизнь». К признанным исполнителям итальянского репертуара в этот вечер присоединятся лауреаты Первого международного конкурса Хиблы Герзмава, прошедшего в Москве с 11 по 22 января этого года: Алексей Кулагин, Вячеслав Васильев, Глеб Перязев, Дамир Садуахасов, Мария Лупарева и Ливей Хоу. Мероприятие пройдет в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра, за дирижерский пульт встанет заслуженный артист России, дирижер Большого театра Антон Гришанин. Помимо музыкантов в церемонии открытия фестиваля примет участие известный телеведущий Юлиан Макаров. Примечательно, что мероприятие состоится на открытой сцене, специально построенной на площади перед зданием Абхазского государственного драматического театра имени С. Чанба.

Следующий концерт фестиваля состоится также на открытой площадке: 28 августа у Пицундского храма примадонна оперной сцены выступит совместно с лауреатами Первого международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава. Алексей Кулагин, Ольга Маслова, Вячеслав Васильев, Глеб Перязев, Ливей Хоу, Мария Лупарева, Дамир Садуахасов, Жаргал Цырендагбаева и Гульдана Алдадосова исполнят знаменитые арии и дуэты из опер русских и зарубежных композиторов. Талантливые вокалисты из России, Китая и Казахстана, победившие в конкурсе оперной дивы, выступят в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра, за дирижерским пультом — Антон Гришанин. К лауреатам Конкурса Хиблы Герзмава присоединятся солистка Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко Полина Шароварова и студентка Академии Русского Балета имени А. Я. Вагановой Кристина Чкотуа. Ведущий праздничного концерта — Юлиан Макаров.

МГАСО принимает участие в конкурсах молодых исполнителей и открывает путь к профессиональному развитию выпускникам высших учебных заведений России. Оркестр никогда не останавливается на достигнутом и без устали стремится к еще не завоеванным вершинам.