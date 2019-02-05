Фестиваль «Хибла Герзмава приглашает…» откроется в Московской консерватории

Вместе с примадонной на сцену выйдет знаменитый аргентинский тенор Хосе Кура, а за пульт Государственного оркестра России имени Е. Ф. Светланова встанет прославленный итальянский маэстро Даниэле Каллегари. В центре программы – арии и сцены из оперы «Отелло» Джузеппе Верди. Концерт посвящается памяти Зураба Соткилавы – выдающегося оперного певца, народного артиста СССР, солиста Большого театра. Партия Отелло была одной из коронных в его репертуаре.





Хибла Герзмава, увенчанная славой на всех ведущих оперных сценах мирах, дебютировала в партии Дездемоны в 2016 году в театре Метрополитен-опера. В феврале 2018 года она выступила в постановке «Отелло» Дрезденского оперного театра имени Земпера, где ее партнером стал Хосе Кура, дирижировал Даниэле Каллегари. После этого спектакля у Хиблы родилась идея пригласить их в Россию, чтобы исполнить арии и сцены из этой оперы в концертном исполнении.

Музыка Верди занимает особое место в репертуаре певицы, наряду с операми бельканто она принесла ей всемирную славу. В театре Ковент-Гарден Хибла Герзмава спела партию Амелии Гримальди в «Симоне Бокканегре», в Большом театре и Парижской национальной опере – роль Елизаветы Валуа в «Дон Карлосе», на сцене Цюрихской оперы – роль Леоноры в «Силе судьбы», в Королевском фестивальном Зале в Лондоне – партию сопрано в «Реквиеме». Партию Дездемоны Хибла называет одной из своих любимейших: «Я пою ее по всему миру – это моя самая-самая любимая, как я их называю, “девочка”».

В июне 2019 года Москва, наконец, увидит примадонну в этой партии на сцене ее родного Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, спектакль поставит Андрон Кончаловский.

Фестиваль «Хибла Герзмава приглашает...» певица основала в 2001 году в своей родной Абхазии. C 2014 года он расширил свои границы и проходил в Москве в Большом Зале Консерватории, на сцене Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, в Вене в золотом зале Мюзикферайн, в Карнеги-холл, в швейцарском городе Санкт-Мориц. За эти годы на фестивале выступили многие выдающиеся музыканты — друзья и коллеги хозяйки: Владимир Спиваков и «Виртуозы Москвы», Елена Образцова, Святослав Бэлза, Денис Мацуев, Ильдар Абдразаков, Дебора Браун, Юсиф Эйвазов, Теодор Илинкай и др.

Хосе Кура – желанный гость на сценах всех крупнейших оперных домов. Певец, композитор, дирижер, оперный режиссер, сценограф и харизматичный лидер, он горячо любимым во всем мире.

Даниэле Каллегари на протяжении 20 лет работал в знаменитом итальянском театра Ла Скала. В настоящее время дирижер сотрудничает с ведущими оперными театрами всего мира.

Начало в 19:00