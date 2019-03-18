Хибла Герзмава и Хосе Кура произвели фурор в БЗК

А формально это был концерт открытия XVII фестиваль «Хибла Герзмава приглашает…». Фестиваль существует с 2001 года, и понемногу разросся до немалых масштабов - кроме изначального Сухума, концерты проходят в Москве, Нью-Йорке, Вене и других музыкальных столицах мира. Постоянная составляющая - блистательное сопрано самой Герзмава. Приглашенные - мировые звезды, причем далеко не всегда из мира академической музыки.



Хибла Герзмава и дирижер Даниэле Каллегари

Но на сцене БЗК в этот вечер стояли именно что звезды академической. Хибла Герзмава, аргентинский тенор Хосе Кура и ГАСО им. Светланова под управлением дирижера Даниэле Каллегари. И трудно было не объяснить все историческими совпадениями. В центре внимания - «Отелло» Верди. Хибла Герзмава дебютировала в партии Дездемоны в «Метрополитен Опера», это было в 2016 году. А уже в 2018 году пела ее в Дрезденском оперном театре имени Земпера вместе с Хосе Кура в партии Отелло, дирижировал Даниэле Каллегари. Именно после этого выступления у Хиблы появилась идея спеть с Кура «Отелло» в Москве, но уже в концертном исполнении.



Хибла Герзмава

Посвящение Зурабу Соткилава не менее символично. X Международный конкурс им. П.И. Чайковского в Москве (1994) принес Хибле Герзмава безусловный Гран При. Ни до, ни после Гран При более не вручали. Зураб Соткилава, спевший к тому времени Отелло в Большом театре, был тогда председателем вокального жюри. А в жюри еще были, на секундочку, Елена Образцова (она отдала свой специальный приз именно Герзмава) и Мария Биешу... Партия Отелло была коронной для Соткилава, какой стала и для Хосе Кура.



Хосе Кура и Хибла Герзмава

Так и получилось. Протянута ниточка от Соткилава к Кура, и ее проводником стала именно Герзмава, поющая Дездемону везде и всегда. В мае выйдет премьера в МАМТ, музыкальный руководитель и дирижер-постановщик - Феликс Коробов, и этот концерт можно рассматривать как генеральную репетицию с великим парнером перед премьерой в МАМТе.

Конечно, аншлаг. Ни одного свободного места в зале, более того, ни один зритель не ушел в антракте! Нельзя сказать, что зал заполнен абхазско-грузинской диаспорой, но в числе зрителей фестиваля - глава московской абхазской диаспоры Беслан Аргба, чрезвычайный и полномочный посол Абхазии в России Игорь Ахба и заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазия Батал Кобахия, который специально прилетел в Москву на фестиваль.



Хосе Кура и Хибла Герзмава

Начали с интермеццо и арии Канио в «Паяцах». Не секрет, что Кура петь все сложнее, он сокращает репертуар из-за возрастного уплощения голоса. Меньше обертонов и верхнего регистра. Но в среднем и нижнем он звучит по-прежнему убедительно и величественно, что и доказал в «Паяцах». Еще более он артистичен, органика удивительная для концертирующего артиста. Арии Леоноры из оперы «Сила судьбы» Верди в исполнении Герзмава прозвучали привычно воздушно, с большим запасом дыхания и необходимой легкостью, что и говорить. В дуэте с Альваро любопытно было слышать противопоставление артистических темпераментов: Кура пел глуховато с атакой в верхнем регистре, а Герзмава парила во всех диапазонах разом. При этом голоса сливались, что и есть самое важное для дуэта.



Хосе Кура

Во втором отделении пели четвертый акт «Отелло». Стоит отметить, что Хосе Кура по-прежнему великолепен в страстях и интонировании, а Хибла Герзмава - почти во всем. И тут важно упомянуть роль оркестра. ГАСО им. Светланова играл привычно академично, но многолетний дирижер «Ла Скала» Даниэле Каллегари требовал от него переизбытка эмоций. Оркестр не повелся на провокации, но все-таки чересчур часто (особенно в духовой секции) перекрывал не то что камерный, но достаточно интимный вокал Хиблы. Равновесие сумели найти ближе к финалу концерта, но хотелось бы куда ранее...



Хосе Кура и Хибла Герзмава

На бис повторили дуэт, а в качестве десерта Хибла Герзмава спела а капелла абхазскую народную песню Warada.



Хосе Кура и Хибла Герзмава

И что такое был этот концерт? Это было прекрасно. Герзмава показала высочайший класс вокала, и отдала дань уважения прекрасному тенору Хосе Кура и заодно Зурабу Соткилава. Почему нет? После концерта, увы, Хибла отказалась давать какие-либо комментарии нам, - но это был прекрасный концерт. Именно из тех, что называются историческими.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Светлана МАЛЬЦЕВА