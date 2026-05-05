Немецкие органисты сыграли марафон на фестивале Юрия Башмета

Штефан Кисслинг, хорошо знакомый российской публике, много лет прожил в Лейпциге, где в свое время творил Бах. И в 2009-2018 годах он был постоянным органистом в легендарной церкви св. Фомы.

«Я живу уже 26 лет в Лейпциге, я дышу воздухом Баха. Почему я так люблю Баха, потому что там внутри очень много смыслов, и каждый раз я нахожу что-то новое, это никогда не скучно. И те произведения, которые я сегодня выбрал, они показывают Баха как композитора совершенно разностороннего. Последняя вещь, она выбрана из самого раннего периода, когда Бах был еще очень юным, а первая вещь, как раз наоборот, когда он был уже совсем пожилым», - обрисовал план концерта Штефан.



Штефан Кисслинг

Дневной концерт Штефана Кисслинга озаглавлен как «Бах — путь из сумрака к свету». Максимальный «сумрак» тут - это прелюдия и фуга ми минор позднего Баха, которая вообще-то незаслуженно редко исполняется. Трагические возгласы органа сменяются режущими душу скрипами, и просвета тут не ждите. Совсем иные настроения в более раннем, веймарском периоде Баха в трио-сонате для органа №4, посвященной его сыну. Тут сквозят и нежность, и отеческие чувства, и изрядная барочная романтика тех лет. Штефан играет так, чтобы не расплескать все эти тонкие чувства на верхних регистрах, и ногами играет максимально деликатно, едва слышно.

Баховская партита для клавира №6 была написана не для органа, а для клавикордов или клавесина. И по сути была тогда танцевальной музыкой своего времени. Бах же рассматривал все свои произведения как учебные пособия для органистов, и считал нужным внести должную долю грустинки даже в партиту. На органе космизм этой музыки множится многократно, Кисслинг трактует партиту как серьезное высказывание Баха, и чрезвычайно педантичен в его исполнении. Завершился концерт жизнеутверждающей Токкатой ми мажор совсем молодого Баха, очень вольно по тем временам написанной. Позднее он станет куда строже, а тут позволил себе очень многое для рождественского хорала. Кисслинг сыграл Токкату торжествующе мажорно, изящно даже. Это было прекрасное выступление.



Кстати, оба немца перед концертом крайне высоко отозвались про орган Вильгельма Зауэра, установленный в концертном зале Ярославской филармонии.

«Я много часов уже порепетировал за этим органом, и я чувствую себя с этим инструментом как дома, потому что он как раз из Франкфурта-на-Одере, и я очень много и часто играл на инструментах такого типа. И отчество моей мамы как раз такое же, как имя создателя этого инструмента!» - отметил Штефан.



Данни Вильке

«Здесь очень интересный орган Вильгельма Зауэра, он фабрикант и производитель органов. И он построил свою карьеру как раз на производстве органов в XIX веке. И сейчас я подхожу к своей программе, - Бах и Лист. Лист очень уважал этого производителя органов. Лист всегда имел чутье, он понимал направление, кто будет хорош, кто визионер, и Вильгельм Зауэр был именно таким. Лист его ценил. У меня как раз программа Бах-Лист и интересно, что я буду играть на органе, который Лист очень уважал», - заявил Данни Вильке.

Концерт Данни Вильке озаглавлен как «Бах и Лист. Гиганты музыки». Действительно, Бах и Лист - музыкальные гиганты, далеко вышедшие за пределы своего времени. Но если органная музыка Баха хорошо известна и ценима, то органные труды Ференца Листа куда менее известны, хотя он написал ее предостаточно, - у него 10 томов только органной музыки!

«В программе я использую музыку двух гениев Франца Листа и Баха, это для меня наиболее значимые и гениальные композиторы. Лист говорил, что Бах — это Монблан всей музыки. Я использую музыку двух гениев, потому что я был связан с органом с детства, и если читать биографию Франца Листа, он был космополитом, он был пассажиром на европейской сцене. И для меня этот композитор имеет огромное значение потому, что он был меценатом многих, очень многих музыкантов из своего времени», - говорит Данни.

Вильке начал с необычно трагичной хоральной прелюдии Баха Nun komm der Heiden Heiland из сборника «18 лейпцигских хоралов». Хоралы у нас ассоциируются почти исключительно с самой светлой церковной музыкой, но Бах написал произведение с огромной драматической энергией и возвышенной грустью. Вильке сыграл его сдержанно и благородно.

Музыка Баха вернулась к нам благодаря Мендельсону, который начал играть его заново. Но и Листу принадлежит честь возвращения Баха, - благодаря его знаменитым переложениям фортепианных концертов Баха, которые, впрочем в значительной части отражали личность самого Листа. Между тем, Лист делал и органные обработки Баха, которые изначально были написаны для других инструментов.



Данни Вильке сыграл сразу три органных обработки баховской музыки Ференцом Листом: интродукцию и фугу из кантаты Ich hatte viel Bekümmernis, адажио из сонаты №4 для скрипки и клавесина, и анданте Aus tefer Not shrei ich zu dir. И знаете, все они безупречно ложатся в органику органа, - если не знать, то и не догадаться. При этом от органиста требуется немало виртуозности (партия скрипки — на органе!), с чем Данни справился прекрасно. А завершил концерт грандиозной музыкальной монограммой Листа — прелюдией и фугой на тему B-A-C-H, отсылающей к последней части знаменитого баховского «Искусства фуги». Ярославская публика так горячо аплодировала, что довольный веселый Данни бросил подаренный ему букет обратно в зал, а потом на бис сыграл ту самую си-минорную мессу Баха. И снова море аплодисментов.

Журналисты спросили у обоих органистов из Германии про их ощущения от концертов в России.

«Здесь в России можно играть длинные баховские трудные программы, и всем это очень нравится. В Германии вообще это невозможно!», - посетовал Штефан.

«Для меня особенно важен обмен энергиями с публикой, я отдаю энергию публике, а публика возвращает ее мне обратно. Я играл во многих странах, и то, как слушают орган в России, - это невероятно и такое возможно только здесь. Конечно, я нахожусь под патронажем Юрия Башмета, и я уже второй раз принимаю участие в его фестивале. Я уже был в Сочи на его фестивале, и теперь вот здесь, в Ярославле. А через две недели я опять вернусь в Россию, у меня уже будет большой двухнедельный тур, который затронет Пермь и некоторые сибирские города. Так что я вернусь еще в Россию очень скоро!», - заверил нас Данни.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Михаил БРАЦИЛО