Денис Мацуев поздравил победителя конкурса «Симфония Ямала»

Обладателем Гран-при стал скрипач Андрей Пережогин из Нижегородской области. Он – самый молодой участник конкурса, ему всего 16 лет. Сейчас Андрей учится в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории. Лауреат всероссийских и международных конкурсов, стипендиат фонда «Новые имена», участник концертов благотворительных программ Владимира Спивакова. По признанию юноши, он готов посвятить музыке всю жизнь.



Дмитрий Артюхов и Андрей Пережогин

«От всей души рад за талантливых молодых исполнителей, которые открыли новые траектории своей судьбы здесь, на сцене Ямальской филармонии. Благодарю Московский государственный академический симфонический оркестр за фантастический труд – солисты меняются, а оркестр продолжает аккомпанировать. Благодарю Дениса Леонидовича: от идеи до реализации он сопровождает этот проект. Это большой подарок для ямальцев и, самое главное, – серьезный вклад в будущее поколение музыкантов. Многие ребята совсем еще молоды, у них все только начинается, но этот старт происходит под чутким руководством опытного наставника. Важно, чтобы это продолжалось. Приглашаю всех на третью «Симфонию Ямала» в феврале в 2028 года. Традиция, которую мы заложили, уверен, будет жить долгие годы», – сказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

В финале масштабного конкурса все обладатели первых премий – Адриан Маркевич и Полина Тхай (Россия) в номинации «виолончель», Андрей Пережогин и Даниил Бессонов (Россия) в номинации «скрипка», Ифан У (Китай) в номинации «фортепиано» – исполнили в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Ивана Никифорчина шедевры классической музыки. Звучали композиции Элгара, Шостаковича, Венявского, Рахманинова и Сибелиуса.

«Мы счастливы, что Второй международный конкурс «Симфония Ямала» состоялся. Мы, по-моему, подтвердили его высокий уровень. Каждый участник конкурса, выходивший сегодня на сцену, безусловно, запомнит этот момент на всю жизнь. И для каждого из них «Симфония Ямала» станет стартом большой музыкальной карьеры», – сказал художественный руководитель конкурса, народный артист России Денис Мацуев.

Настоящим подарком для зрителей стали выступления Дениса Мацуева, Андрея Иванова, Давида Ткебучавы в сопровождении симфонического оркестра.

Конкурсные мероприятия продлились четыре дня. Зрители со всего мира смогли насладиться мастерством исполнителей во время прослушиваний и концертов благодаря трансляциям в сообществе конкурса во ВКонтакте. Ее посмотрели более миллиона зрителей.

Все желающие могли бесплатно посетить конкурсные прослушивания музыкантов. Перенять опыт приехали более ста воспитанников ямальских школ искусств округа и их наставники. Для них организовали мастер-классы от членов жюри: скрипача Шломо Минца из США и Павла Милюкова из России, виолончелиста Александра Рамма из России и Рэй Ванга из Китая, а также испанского пианиста Леонеля Моралеса. Музыканты, известные на весь мир, высоко оценили подготовку юных дарований.

«Симфония Ямала» – единственный международный музыкальный конкурс, который уже во второй раз проходит на территории Арктики – на Ямале. В этом году он собрал 15 талантливых исполнителей из России, Китая, Японии, Казахстана, Колумбии и Италии. Оценивали участников величайшие музыканты из России, Китая, США, Германии, Бельгии, Испании и Финляндии.

Конкурс популяризирует классическое искусство и помогает молодым одаренным музыкантам проявить себя на международном уровне. Организатор – Правительство Ямала при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.