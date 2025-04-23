Юрий Антонов и Денис Мацуев награждены орденом "За заслуги перед отечеством"

«Никаких творческих планов нет. Есть работа в студии, отчасти это и есть творческие планы. Это...

«Никаких творческих планов нет. Есть работа в студии, отчасти это и есть творческие планы. Это...

Народный артист России композитор, поэт, певец Юрий Антонов отмечает сегодня 80-летие. В беседе с...

Народный артист России композитор, поэт, певец Юрий Антонов отмечает сегодня 80-летие. В беседе с...

Певец и композитор Юрий Антонов перенес в Вене тяжелую операцию, о которой сам рассказал в соцсетях.