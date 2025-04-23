Юрий Антонов и Денис Мацуев награждены орденом "За заслуги перед отечеством"

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Президент РФ Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед отечеством" I степени певца Юрия Антонова.

Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Юрий Антонов
Юрий Антонов

«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить орденом "За заслуги перед отечеством" I степени Антонова Юрия Михайловича - певца, композитора, вице-президента Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва», - говорится в указе.

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Кроме того, президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени музыканта Дениса Мацуева, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить: орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени Мацуева Дениса Леонидовича - артиста, солиста-инструменталиста федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Московская государственная академическая филармония», - говорится в документе.

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